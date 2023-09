2:0 gegen Draßburg: Oberwart beendet Heimfluch

Oberwart - Draßburg 2:0. Punktet Oberwart erstmals in dieser Saison zuhause oder feiert Draßburg den ersten Auswärtsdreier? Diese Frage stellten sich rund 600 Fans im Informstadion vor Beginn des letzten Burgenland-Derbys in diesem Herbst. Nach 90 Minuten jubelte der SV Oberwart über den ersten Heimsieg.

In der ersten Hälfte sahen die Besucher ein stark taktisch geprägtes Spiel mit wenigen Aufregern. Oberwarts Sportkoordinator Peter Lehner mit einer Erklärung: „Beide Mannschaften hatten vor Beginn des Spiels sieben Punkte. Es war also sowohl für uns als auch für Draßburg eine wichtige Partie. Insofern wollte keiner zu viel riskieren.“

„Wir haben dazugelernt“

Nach der Pause gingen seine Oberwarter mehr ins Risiko. Und das wurde belohnt. Nach 52 Minuten besorgte, wie sollte es dieser Tage anders sein, Erik Burai das 1:0. Der ungarische Stürmer spielt seit Saisonbeginn groß auf. Nach zwölf Toren für Rotenturm stand er in der Vorwoche zum ersten Mal in der Oberwarter Startelf - jetzt hat er auch schon für den SVO zwei Treffer erzielt.

Zehn Minuten später machte Thomas Herrklotz per Foulelfmeter den Deckel drauf. Für Herrklotz war es der erste Regionalliga-Treffer in dieser Saison.

In Folge spielten die Oberwarter das 2:0 runter. Lehner war stolz auf eine „reife Leistung“ seiner Mannschaft: „Wir haben verdient gewonnen. Und was uns freut, ist, dass wir dazugelernt haben. Wir waren heuer schon gegen Neusiedl und Krems in Führung, haben dann aber verloren. Diesmal ist uns das nicht passiert. Ein Kompliment an Mannschaft und Trainer.“

Draßburg offensiv zu harmlos

Während Oberwart so in der Tabelle Plätze gutmacht, bleibt Draßburg hinten drin - und weiterhin ohne Auswärtspunkt. „Dabei hatten wir vor der Pause zwei durchaus brauchbare Chancen von Tobi Meier und hinten fast nichts zugelassen“, so Gäste-Trainer Michael Porics, der aber dann schon auch den Oberwarter Sieg anerkannte: „Nach der Pause war es von uns zu wenig nach vorne, Oberwart hätte nach dem 2:0 sogar noch nachlegen können, insofern ist das Ergebnis auch verdient.“

Statistik

SV Klöcher Bau Oberwart - ASV Draßburg 2:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (52.) Burai, 2:0 (63., Elfmeter) Herrklotz. Gelbe Karten: Woth (29., Unsportlichkeit); Muratcehajic (9., Unsportlichkeit), Grubesic (33., Unsportlichkeit), Pester (60., Foul), Markovic (60., Unsportlichkeit). SR: Karner.- Informstadion, 600.

Oberwart: Marton Horvath; Woth, Kager, Huber; Zapfel, Sperl, Wessely, Farkas; Ried (92. Adam Horvath), Burai (81. Doleschal), Herrklotz (76. Gräf).

Draßburg: Stadler; Sinabel (83. Straube), Antalek, Pester, Markovic (68. Marth); Muratcehajic, Pointner; Grubesic (68. Toth), Krutzler, Lemut (55. Nikolic); Meier.