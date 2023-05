2:1! Draßburg schnappt sich im letzten Moment immens wichtigen Sieg

DRASSBURG - TWL ELEKTRA 2:1. „Wir haben eigentlich nicht so schlecht begonnen“, befand Draßburgs Trainer Michael Porics, für dessen Team in Wahrheit nur ein Sieg zählte. Mehr als zwei Halbchancen durch Salko Mujanovic und Marko Nikolic gab es für die Gastgeber vor der Pause aber nicht. TWL Elektra war einen Tick abgezockter, hatte zwar auch nicht viele Torszenen, aber war effektiv. Mit dem ersten Torschuss brachte Arben Kokollari die Wiener in Führung. Unglücklich für Draßburg, weil der Ball noch abgefälscht wurde.

Pausenansprache wirkte

Porics appellierte in der Halbzeitpause speziell an die Routiniers. „Die jungen Spieler haben es sehr gut gemacht, von den Routiniers wollte ich mehr sehen.“ Und das bekam der Draßburger Coach dann auch nach dem Seitenwechsel. Nach einer knappen Stunde war der ASV wieder zurück im Spiel. Salko Mujanovic schloss einen tollen heimischen Spielzug zum 1:1 ab. Und danach zeigten die Draßburger viel Leidenschaft und jubelten in der Nachspielzeit über drei Punkte. Tomislav Ivanovic zog energisch in den Strafraum und schlenzte per Außenrist den Ball ins Tor. Der 2:1-Sieg war perfekt, Draßburg wieder voll dabei im Kampf um den Ligaverbleib. Weil man in der letzten Runde auf Bruck trifft, bekommt man fix noch drei Zähler. Davor geht es am Donnerstag nach Wiener Neustadt. Mit eine Sieg ist man wohl so gut wie sicher gerettet.

STATISTIK

ASV DRASSBURG - TWL ELEKTRA 2:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (34.) Kokollari, 1:1 (61.) Mujanovic, 2:1 (90+3.) Ivanovic. Gelbe Karten: Krutzler (26., Foul), Obermüller (59.,, Foul), Ivanovic (90+3., Unsportlichkeit); Gager (50., Unsportlichkeit), Sen (80., Foul). SR: Radenkovic.- Draßburg, 220.

Draßburg: Stadler, Sinabel, Polz, Obermüller, Markovic, Lemut, Muratcehajic, Marth, Krutzler (78. Ivanovic), Mujanovic, Nikolic (90. Federer).