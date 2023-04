2:1! Siegendorf holt den nächsten Dreier

Werbung

Die Devise für Siegendorf lautet vor dem Spiel praktisch: Alles oder nichts. Ein Dreier für die Hausherren war quasi Pflicht, um erstens selbst nach vorne zu rücken und zweitens Scheiblingkirchen noch tiefer mit ins Abstiegsrennen zu ziehen. Dem waren sich auch die Gäste aus dem Pittental bewusst, die mit einer Vielzahl an Fans ins Burgenland anreisten. Und die sahen zunächst ein Geduldspiel. So richtig gefährlich wurde es in der ersten halben Stunde nicht. Das Spiel nahm dann erst in der Endphase von Halbzeit eins Torszenen. Die Hausherren klopften am Führungstor an. Das wollte aber aus dem Spiel heraus nicht gelingen, so musst ein Elfmeter in der Nachspielzeit her. Armin Pesters Abschlag landete im Scheiblingkirchener Strafraum, wo Leo Tompte den Ball eroberte und im Anschluss nur noch per Foul gestoppt werden konnte - klarer Strafstoss. Zuletzt verschossen die Siegendorfer zweimal vom Punkt. Can Alak, der mittlerweile nicht mehr Siegendorfer ist, und Dominik Wydra vergaben bei der 1:0-Niederlage gegen Wiener Viktoria bzw. beim 2:0-Sieg in Neusiedl. Diesmal übernahm der Gefoulte selbst Verantwortung. Tomptes Versuch war dann auch gar nicht optimal, Gäste-Tormann Florian Kaltenböck war zwar dran, konnte aber den Ball nicht parieren.

Tompte legte nach, trotzdem musste man zittern

Siegendorf tat die Führung sichtlich gut, denn nach der Pause waren die Hausherren zunächst am Drücker. Das 2:0 lag in der Luft und fiel dann auch, Leo Tompte traf nach 57 Minuten aus kurzer Distanz zum zweiten mal. Die Vorentscheidung? Nein! Vor allem auch, weil Siegendorf nicht das dritte Tor nachlegen konnte. Die Chancen dazu hatte man. Tompte hätte nach 70 Minuten eigentlich den Hattrick perfekt machen können, schoss aber aus wenigen Metern drüber. So begann in der Viertelstunde das große Zittern, weil Scheiblingkirchen nach vier torlosen Spielen wieder einmal traf. Fabian Kürner köpfelte zum Anschlusstreffer ein. Die Schlussphase bot dann Spannung. Scheiblingkirchen warf alles nach vorne, blieb aber im Abschluss glücklos wie die Siegendorfer, die gute Kontergelegenheiten vorfanden. Der letzte Aufreger blieb daher die Gelb-Rote Karte von Siegendorfs Verteidiger Dejan Nesovic in Minute 92. Vier Minuten später war Schluss, Siegendorfs dritter Sieg in Folge war durch. „Wir haben sehr viel richtig gemacht, die Leidenschaft war absolut da“, freute sich ASV-Trainer Kurt Jusits, betonte aber: „Es hätte entspannter über die Bühne gehen können, wenn wir das dritte Tor gemacht hätten.“ „Unterm Strich hätten wir uns einen Punkt verdient, uns fehlt aktuell das nötige Spielglück. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch mehr aus den Chancen machen, die wir haben und die individuellen Fehler abstellen“, so Scheiblingkirchen-Trainer Christoph Knaller.

STATISTIK

ASV SIEGENDORF – USV SCHEIBLINGKIRCHEN-WARTH 2:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (45.+2, Elfmeter) Tompte, 2:0 (57.) Tompte, 2:1 (75.) Kürner. Gelb-Rote Karte: Nesovic (92., Unsportlichkeit). Gelbe Karten: Schmiedl (28., Unsportlichkeit), Alozie (42., Foul), Nesovic (73., Unsprotlichkeit), Jusits (Trainer, 82., Unsportlichkeit), Martinov (94., Unsportlichkeit), Petrovic (95., Unsportlichkeit); Etlinger (45.+2, Unsportlichkeit), Vollnhofer (83., Foul). SR: Simsek.- Sveta Group Sportpark, 647.

Siegendorf: Mydla; Nesovic, Schmiedl, Pester, Zeco; Wydra, Bacher (77. Martinov); Alozie (72. Petrovic), Buliga (72. Frithum), Secco; Tompte (87. Stursa).

Scheiblingkirchen: Kaltenböck; Höller, Steiner, Vollnhofer; Etlinger (59., Meier), Daniel Ressler, Jatic (59., Pichler), Kürner; Lindner (81., Eisinger), Hatzl, Christian Ressler.