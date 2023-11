2:4-Pleite! Draßburg steckt weiter im Tabellenkeller fest

Wiener Viktoria - Draßburg 4:2. Couragiert und fokussiert wollte der ASV bei den heimstarken Meidlingern agieren. Die spielen ihre Partien bekanntlich auf Kunstrasen. Das kam den Gästen vorerst aber nicht wirklich ungelegen, weil Draßburg auf Augenhöhe mitspielte. Und sogar mehr. Die Viktoria ging zwar nach einer halben Stunde in Führung. Dominik Rotter kam ungestört an den Ball - Rückstand. Die Draßburger Reaktion kam in Form eines ruhenden Balles. Und wie. Armin Pester donnerte einen Freistoß aus gut 25 Metern ins Netz, brachte damit den ASV ins Spiel zurück.

Draßburg nahm den Elan der ersten Hälfte mit in Durchgang zwei. Innenverteidiger Samuel Antalek spielte Marko Nikolic frei und der stellte zwei Minuten nach Wiederbeginn auf 2:1 für die Gäste. Draßburg führte und das nicht unverdient: „Wir haben 60 Minuten wirklich gut dagegen gehalten, waren für mich sogar das bessere Team“, so Trainer Michael Porics, der dann aber die bitteren 12 Minuten seiner Mannschaft in diesem Spiel erlebte. Zuerst glich Roland Bangai aus, dann traf Sinik per überragenden Schlenzer zum 3:2. Und nach 64 Minuten machte Rotter mit seinem zweiten Tor den Deckel drauf - 4:2. Porics: „Sehr ärgerlich, weil wir in kurzer Zeit ein Spiel, das nicht zu verlieren war, verspielt haben.“ Draßburg bleibt damit weiter Vorletzter, weil aber die direkter Konkurrenz Mauerwerk, FavAC und Oberwart ebenso verlor, bleibt die Situation im Keller nahezu unverändert für den ASV.

Statistik

Wiener Viktoria - ASV Draßburg 4:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (27.) Rotter, 1:1 (37., Freistoß) Pester, 1:2 (47.) Nikolic, 2:2 (52.) Bangai, 3:2 (61.) Sinik, 4:2 (64.) Rotter. Gelbe Karten: Rotter (42. Foul); Nikolic (45. Kritik). SR: Kaiblinger.- Viktoria-Platz,150. Wiener Viktoria: Arnberger; Grozdic, Vozenilek, Sinik, Bangai, Sahanek, Löffler (85. Jovanovic), Rotter (85. Ciez), Alhassan (79. Knasmüllner), Schobesberger (79. Yalovenko), Hölbling. Draßburg: Stadler; Schuster, Antalek (79. Sinabel), Pester, Markovic; Grubesic (65. Muratcehajic), Lemut; Marth, Krutzler (79. Federer), Markovic; Schimandl.