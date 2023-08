3:1! Neusiedl glänzt beim Sieg gegen den FavAC vor der Pause

Neusiedl - FavAC 3:1. Die Rückkehr von Tomas Bockay ins Abwehrzentrum und Matus Paukner in den Angriff brachte dem NSC sichtlich mehr defensive Stabilität und offensive Flexibilität. Die Folge? Neusiedl zeigte ein ganz anderes Gesicht als bei den mauen ersten Halbzeiten im ÖFB-Cup gegen Lafnitz und in der Liga gegen TWL Elektra. Das lag auch an Goalie Mathias Gindl, der zwar wenig zu tun hatte, aber wenn er gefragt war, auf seinem Posten war. So auch in einer Szene, wo er eine Riesenchance der Gäste zunichte machte. Zu diesem Zeitpunkt führte der NSC aber schon 2:0. Zuerst beförderte eine FavAC-Defensivmann nach einer scharfen Hereingabe von Andre-Eric Tatzer den Ball über die Linie, dann donnerte Marcel Toth nach einer Bockay-Flanke volley den Ball zum 2:0 ins Netz. Eingeleitet wurde der Treffer erneut durch Tatzer.

Matus Paukner (r.) traf gleich in seinem ersten Spiel nach der Sperre. Foto: Michel Weiss

Paukner tanzte zum 3:0

Noch vor der Pause stellte Goalgetter Paukner auf 3:0, als er einen Verteidiger und den FavAC-Goalie umkurvte und die Kugel ins Eck beförderte. 450 Zuseher im Neusiedler Stadion jubelten über ein hochverdientes 3:0 nach 45 Minuten. Der NSC ließ sogar die eine oder andere Chance auf eine noch höhere Führung aus.

Nach der Pause schalteten die Hausherren einen Gang zurück, hatten das Spiel aber bis zur Schluss-Viertelstunde großteils unter Kontrolle. Ein vermeidbares Elfer-Foul von Tatzer bedeutete Strafstoß für die Wiener - Benjamin Mustafic verkürzte auf 3:1 (57.) Der Aufsteiger warf in der letzten halben Stunde alles nach vorne und wäre beinahe noch einmal so richtig herangekommen, die Stange rettete aber bei einem Kopfball der Gäste. Und Neusiedl? Die verabsäumten es die endgültige Entscheidung in Form eines vierten Treffers herbeizuführen. Chancen für Raul Bucur, Konstantin Breuer und Co. gab es mehrere. Am Ende blieb es beim absolut verdienten 3:1 der Seestädter, die damit richtig zufriedenstellend in die Saison 2023/24 starteten.

Stimmen

Günter Gabriel, Sportlicher Leiter SC Neusiedl: „Wir haben uns vor der Pause wirklich sehr gute Chancen erspielt, auch gut genutzt. Die Präsenz von Paukner und Bockay hat uns sehr gut getan. Hut ab trotzdem vor dem FavAC, die haben schon auch guten Fußball gezeigt. Der Sieg geht aber definitiv in Ordnung. Mit unserem Start in die Saison bin ich sehr zufrieden.“

Statistik

SC Neusiedl am See - FavAC 3:1 (3:0).-

Torfolge: 1:0 (19., Eigentor) Stajev, 2:0 (30.) Marcel Toth, 3:0 (44.) Paukner, 3:1 (58., Elfmeter) Mustafic.

Gelb-Rote Karte: Aydin (87., Foul).

Gelbe Karten: Tatzer (56., Unsportlichkeit); Stajev (71., Foul), Aydin (84., Kritik).

SR: Holzinger.- Neusiedl, 450.

Neusiedl: Gindl; Tatzer, Wodicka, Bockay, Assim; Marcel Toth (92. Töpel), Daniel Toth; Gatti, Breuer (83. Bender), Bucur (90. Matej Maas); Paukner.

FavAC: Zdravkovic; Köseoglu (46. Petrovic), Stevanovic, Stajev (72. Shousha), Soppo; Aydin, Onda, Dayakli, Iida (68. Mendy), Mandalovic; Akande (46. Mutafic).