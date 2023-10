3:1-Niederlage: Draßburg haderte mit fragwürdigen Entscheidungen

Ardagger - Draßburg 3:1. Draßburg war in Ardagger fast schon zum Siegen verdammt - zumindest galt die Devise „verlieren verboten“. Drei Punkte lag man vor dem Spiel hinter den Niederösterreichern, hätte mit einem Sieg also gleichziehen können. Dementsprechend verärgert war Trainer Michael Porics über Hälfte eins: „Wir haben uns vor der Pause nicht an das gehalten, was besprochen wurde. Ardagger ist physisch stark, lebt von Standards. Davon wollten wir nicht viel zulassen.“ Das gelang den Burgenländern nicht. Nach nur fünf Minuten köpfelte der heimische Kapitän Richard Aigner nach einer Freistoßflanke von Ferdinand Unterbuchschachner Ardagger in Führung, etwas später erhöhte Martin Grubhofer nach einer Flanke von Franz Kaltenbrunner auf 2:0.

Draßburg wehrte sich tapfer

Vorentscheidung war Halbzeit eins aber keine. Draßburg stellte um, brachte mit Patrick Derdak und Florian Krutzler frische Kräfte ins Spiel. Und plötzlich hatten die Gäste mehr Zugriff, erspielten sich Torszenen und waren in Minute 80 endgültig wieder im Kampf um Punkte dabei. Armin Pester köpfelte zum 2:1 ein. Wenig später glänzte Pester als Vorbereiter, Raphael Schuster erzielte den Ausgleich. Draßburg jubelte aber nur kurz, der Unparteiische sah eine Abseitsstellung, gab den Treffer nicht. „Ärgerlich, weil es für mich ein regulärer Treffer war“, so Porics. Schon zuvor, bei einer elferreifen Attacke an Stephan Schimandl, entschied der Schiedsrichter gegen Draßburg und pfiff nicht. Draßburg warf dann in der Nachspielzeit alles nach vorne, Ardagger konterte - 3:1. „Eine Niederlage, die sehr weh tut, weil sie nicht verdient war“, bilanzierte Porics, der trotz bitterem Ergebnis Lob für seine Mannschaft fand: „In der zweiten Halbzeit war vieles richtig gut.“

SG Ardagger – ASV Draßburg 3:1 (2:0). Torfolge: 1:0 (6.) Richard Aigner, 2:0 (23.) Martin Grubhofer, 2:1 (80.) Pester, 3:1 (90+4.) Kiehberger. Gelbe Karten: Killinger (29. Unsportlichkeit), Martin Grubhofer (77. Kritik), Köstler (79. Foul), Unterbuchschachner (90+3. Unsportlichkeit); Schuster (84. Foul), Antalek (90. Kritik), Markovic (70. Foul). SR: Dyulgerov.- Ardagger, 620.

SG Ardagger/Viehdorf: Herbst; Reickersdorfer, Richard Aigner, Kaltenbrunner, Thomas Grubhofer; Köstler (90+4. Weniger), Spreitzer (89. Schmerleib), Killinger (62. Kiehberger), Unterbuchschachner; Martin Grubhofer, Weinstabl (62. Zuza).

Draßburg: Haller; Schuster, Pester, Antalek, Markovic; Grubesic (68. Federer), Pointner (46. Krutzler); Marth, Lemut, Meier (46. Derdak); Schimandl