3:1-Niederlage: Draßburger Standardproblem

FC MARCHFELD - DRASSBURG 3:1. In den ersten 20 Minuten waren die Gäste das etwas aktivere Team, so richtig gefährlich wurde Draßburg aber nicht. Allerdings geizten auch die Hausherren vorerst mit Konsequenz, waren dann mit Fortdauer des Spiels allerdings die bessere Mannschaft. Zur Führung musste dann aber ein Standard her, da drückte Innenverteidiger Francesco Lovric am zweiten Pfosten einen Freistoß von Eldis Bajrami über die Linie.

Draßburg patzte ein zweites Mal nach einem Freistoß

Nach der Pause gab es fast ein Spiegelbild des Führungstors, nur diesmal von der rechten Seite. Wieder legte Bajrami vor und diesmal köpfelte Raul Michael Baur, den die Draßburger Defensive sträflich vernachlässigte, trocken ein - 2:0. Die Vorentscheidung kurz nach der Pause. Den Deckel drauf machte Max Entrup wenige Augenblick danach, als er ASV-Goalie Christopher Stadler elegant überhob. Immerhin gaben sich die Gäste in der Folge nicht auf, kamen durch Tomislav Ivanovic, der eine Vorlage von Salko Mujanovic verwertete, noch zum 3:1-Anschlusstreffer. Mehr gelang aber nicht mehr, auch im fünften Frühjahrs-Spiel blieb Draßburg ohne Sieg.

STATISTIK

FC MARCHFELD - ASV DRASSBURG 3:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (40.) Lovric, 2:0 (51.) Baur, 3:0 (54.) Entrup, 3:1 (63.) Ivanovic. Gelbe Karten: Teufner (53., Foul), Aussenegg (91., Unsportlichkeit); Muratcehajic (39., Foul). SR: El Sadany.- Aulandstadion, 200.

FC Marchfeld: Jäger; Aussenegg, Baur (76. Harrer), Lovric, Oroshi (86. Kröpfl); Bolland, Sudar; Mihaylov (66. Flögel), Bajrami, Sagmeister (46. Entrup); Teufner (84. Ortner).

Draßburg: Stadler; Puchegger, Markovic, Obermüller, Sinabel; Pointner (87. Federer), Muratcehajic (59. Harcevic); Lemut (66. Koprivica), Ivanovic, Mujanovic; Nikolic.