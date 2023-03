4:2! Fast eine Neusiedler Galavorstellung

Werbung

NEUSIEDL - TWL ELEKTRA 4:2. Die Festung Seestadt hielt in den ersten beiden Heimspielen 2023 sowohl gegen Donaufeld als auch gegen Leader Stripfing. Daher galt auch gegen den Tabellenzweiten die Devise „mutiger Fußball“, auch wenn Trainer Stefan Rapp betonte: „TWL Elektra ist eine immens starke Mannschaft.“ Trotzdem hielt sich seine Truppe an die Vorgabe, trat mutig auf und dominierte die erste Halbzeit. Der Lohn für den Neusiedler Aufwand war eine 2:0-Führung nach 45 Minuten. Hauptdarsteller Matus Paukner. Der Goalgetter traf bereits nach drei Minuten - per Kopf nach einer Maßflanke von Kapitän Patrick Kienzl. Nach einer knappen halben Stunde schlenzte Paukner den Ball zum 2:0 ins Netz und hätte zur Pause bereits vier Tore machen könnten. Bei einer wunderbaren Hereingabe von Lukas Gatti schoss Paukner aus kurzer Distanz vorbei, dann zirkelte er einen Ball an den Pfosten.

Kurz nach der Pause (48.) hatte Paukner sein Visier dann wieder perfekt eingestellt, drückte aus kurzer Distanz das Leder über die Linie. Nur drei Minuten später schien der Sieg eingetütet, als Kienzl nach einem Eckball wieder einmal seine Sprungkraft demonstrierte, die gegnerischen Abwehrspieler überragte und wuchtig zum 4:0 einköpfelte. TWL Elektra war bis dahin nicht wirklich gefährlich, auch weil die Neusiedler defensiv solide stand. Dann aber verkürzte Oliver Pranjic auf 4:1. Neusiedl wurde nachlässiger, kam aber dennoch immer wieder gefährlich vor das TWL-Tor. So wie in Minute 68. Einmal mehr war es Paukner, der die heimischen Fans verzückte und zum vermeintlichen 5:1 einköpfelte. Das Tor zählte nicht, der Schiedsrichter sah zuvor ein Paukner-Foul. Zumindest eine diskussionswürdige Entscheidung. Vier Minuten später nutzte Kristian Babic eine Unachtsamkeit in der Neusiedler Hintermannschaft und plötzlich stand es nur noch 4:2, knapp 20 Minuten noch auf der Uhr.

Es schlich sich der Hauch von Nervosität bei den Gastgebern ein, die aber leidenschaftlich kämpften. Und so richtig zittern mussten die NSC-Fans nicht mehr, weil Harald Otto die einzige gute Chance der Gäste in der Schlussphase mit einem tollen Reflex zunichte machte. Neusiedl siegte aufgrund überragender ersten 60 Minuten absolut verdient, überholte aufgrund der Draßburg-Pleite gegen Traiskirchen den burgenländischen Konkurrenten und ist wieder dort, wo Obmann Peter Eigl sein Team sehen will. Als burgenländische Nummer eins. Eigl meinte zum Spiel: „Das war ein ganz toller Auftritt der Mannschaft, die spielerisch, speziell in der ersten Halbzeit, herausragend aufgetreten ist.“

STATISTIK

SC NEUSIEDL - TWL ELEKTRA 4:2 (2:0).- Torfolge: 1:0 (3.) Paukner, 2:0 (29.) Paukner, 3:0 (48.) Paukner, 4:0 (51.) Kienzl, 4:1 (54.) Pranjic, 4:2 (72.) Babic. Gelbe Karte: Pranjic (52., Unsportlichkeit). SR: Daubeck.- Neusiedl, 350.

Neusiedl: Otto; Tatzer, Töpel, Bockay (65. Wodicka), Holzmann; Ibrahimovic, Daniel Toth; Gatti (77. Bucur), Breuer (87. Haidner), Kienzl; Paukner.

TWL Elektra: Uzun; Grgic, Rajic, Matic (54. Kokollari), Babic; Tahirovic (65. Gager), Salomon (54. Francesevic), Gökcek, Sipka; Pranjic, Sen.