Abgestiegen. Es ist sich nicht mehr ausgegangen für Parndorf, auch im kommenden Jahr in der Regionalliga Ost zu spielen. Eine Runde vor Schluss sitzt man auf Platz 13 fest — kann nicht mehr vor und zurück.

Sportlich wäre es im Grunde ausreichend gewesen, wenn Ebreichsdorf nicht auf den Aufstieg verzichtet hätte oder Wiener Neustadt die Lizenz nicht verwehrt geblieben wäre. Die Niederösterreicher legten zwar am Montag Protest gegen den Entscheid der Bundesliga ein, dass dieser allerdings durchgeht, gilt als unwahrscheinlich.

Somit muss der Traditionsverein aus dem Nordburgenland mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erstmals nach 16 Jahren wieder in die Burgenlandliga. Und dabei wird sich beim Klub, der Ende Juni sein 100-Jahr-Jubiläum feiert, vieles ändern.

Plan B stand schon vor Wochen fest

Vereins-Boss Gerhard Milletich verrät noch nicht alles, lässt aber durchblicken, dass am Spielersektor deutlich abgespeckt wird: „Was ich definitiv sagen kann, ist, dass Roman Kummerer nicht mehr dabei sein wird. Er beendet seine Karriere mit Ende dieser Saison. Bei uns wird es aber sicher mehr ein großes Gehen als ein Kommen am Transfermarkt geben.“

Der Plan B (also der jetzt eingetretene Abstiegsfall) stand schon vor Wochen fest und wird nun angewendet. Die 1b-Mannschaft wird mit dem einen oder anderen Spieler aus dem Regionalliga-Kader verschmelzen und in der Burgenlandliga – so ist der Parndorfer Wunsch – eine schlagkräftige Truppe bilden. Wer im kommenden Jahr nicht mehr beim SC/ESV spielen wird, ist, wie Milletich sagt, noch nicht definitiv geklärt.

Dennoch stehen bei zahlreichen Spielern die Zeichen deutlich auf Abschied: Sebastian Leszkovich, Gerhard Karner, Thomas Jusits, Tobias Petritsch und Eric Auss werden den Verein so gut wie sicher verlassen.

„Bei uns wird es mehr ein großes Gehen als ein Kommen geben.“Parndorf-Obmann Gerhard Milletich über die Transferpoltik des SC/ESV in den kommenden Wochen

Der beste Parndorfer Torschütze, Emir Dilic (16 Tore), lässt seine Zukunft noch offen: „Das wird erst nach der letzten Runde entschieden, wo mein Weg hinführt.“ Und auch wenn Dilic noch einen Vertrag hat, ist ein Abschied durchaus denkbar. Der Offensivmann ist begehrt, wird bereits mit dem einen oder anderen Regionalliga-Klub in Verbindung gebracht.

Ivansich Neue Zeitrechnung. Für Parndorf und seinen Sportlichen Leiter Paul Hafner beginnt nun eine neue Zeit. Der Traditionsverein muss runter in die Burgenlandliga und wird sich dort erst einmal neu orientieren und zum Teil auch neu erfinden müssen.

Das Ziel ist es, aus den verbleibenden Spielern des Ostliga-Kaders mit Spielern aus der zweiten Mannschaft in die Burgenlandliga zu gehen und dort auch mehr als nur eine kleine Rolle zu spielen: „Unsere Aufgabe ist es jetzt den Kader für die kommende Saison so rasch wie möglich fertigzustellen. Wir wollen einige Spieler aus dem Regionalliga-Kader halten und um diese eine gute Mannschaft bilden“, so Parndorfs Sportlicher Leiter Paul Hafner.

Zu diesen zählen: Julian Loos, Lukas Umprecht, Felix und Mario Wendelin sowie David Dornhackl, Daniel Gruber, Philipp Hauser und Emil Harrer. „Ich gehe davon aus, dass wir eine gute Mannschaft stellen werden, die auch vorne ein Wort in der Burgenlandliga mitreden kann“, so Hafner.

Und noch eine Frage, die gar nicht so unwesentlich ist, bleibt aktuell noch zu beantworten: Wer wird Trainer in der kommenden Saison beim SC/ESV Parndorf? Noch ist es Stefan Rapp, der sich mit der Mannschaft in Schwechat am kommenden Freitag ordentlich verabschieden will, erst danach wird entschieden.