Abwehrrecke Pester: „Werde die Chance in Siegendorf nutzen“

„Ich bin sehr froh, dass ich wieder in der Regionalliga Ost spielen darf“, so Armin Pester, der seit er von Ritzing nach Siegendorf wechselte und sehr zuversichtlich an seine neue Aufgabe herangeht.

Zur Erinnerung: Pester kam im Sommer 2019 zum SC Neusiedl in die Ostliga, danach ging bereits ein halbes Jahr später die Reise zu Ritzing, „ein Jahr Spielpraxis zu sammeln, um dann wieder in der Regionalliga anzugreifen“, lautete Pesters Plan. Corona würfelte diesen gehörig durcheinander, aber jetzt ist der 23-Jährige wieder in der Ostliga.

Siegendorf holte den Innenverteidiger, der seinem neuen Verein gleich einmal Rosen streut: „Das Umfeld ist hervorragend, der Trainer ist top und der Verein hat mich toll aufgenommen.“

Dementsprechend will es der Abwehrrecke zurückzahlen: „Ich werde meine Chance jetzt nutzen, will mit Siegendorf erfolgreichen Fußball in der Regionalliga spielen“, gibt sich Pester zuversichtlich.

Die ersten Einheiten sowie das erste Testspiel ist absolviert: „Die Intensität gegen St. Margarethen war vielleicht noch nicht ganz so hoch, aber die Schlagzahl wird in den kommenden Tagen und Wochen definitiv erhöht.“

Das Programm hat es auch in sich, die nächsten Aufgaben heißen Vienna am Samstag im ÖFB-Cup, danach Oberpullendorf im BFV-Cup, Mauerwerk im RLO Liga-Cup und dann startet schon die Ostliga für Aufsteiger Siegendorf mit dem Auswärtsspiel in Bruck und dem Derby in Draßburg. Für Pester gut so: „Die Pause war ausreichend, wir sind einige Neue in Siegendorf. Da passt es ganz gut, wenn man viele Spiele hat, um wichtige Abläufe auch zu automatisieren.“