Acht Wochen Sperre: Blaue Karte für BFV-Vizepräsident Wild

Wer auf der BFV-Homepage die aktuellen Sperren durchgelesen hat, wird sich gewundert haben. BFV-Vizepräsident und Draßburg-Obmann Ernst Wild ist dabei als gesperrter Funktionär angeführt – seit 30. Juni und noch bis 31. August.

Vier Wochen sind davon unbedingt, vier bedingt. Warum die Sperre ausgesprochen wurde, das erklärte der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) auf BVZ-Nachfrage: „Ernst Wild wurden vom Komitee für Cup-Bewerbe – mittlerweile rechtskräftig – gesperrt, zumal er trotz Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Spielmanipulationsskandal der RLO, keine Meldung an den zuständigen Verband erstattet und damit gegen § 115a RPO verstoßen habe. Festzuhalten ist, dass Herrn Wild die Manipulation von Spielen beziehungsweise eine Beteiligung daran nicht zum Vorwurf gemacht wurde“ – so das offizielle Statement.

Dabei soll es sich nur um einen Kommunikationsfehler gehandelt haben. Ernst Wild erklärt dies so: „Nach dem Mauerwerk-Spiel gab es Gerüchte. Daraufhin habe ich unseren Anwalt kontaktiert, der gemeint hat, dass ich diesbezüglich ein Protokoll erstellen soll.“ Das tat Wild auch und sendete es an den Anwalt, nicht aber an die zuständigen Verbände. „Weil es eben nur Gerüchte waren, und das wird mir jetzt vorgeworfen, nicht gemeldet zu haben“, so Wild.

Klar ist, dass der Burgenländische Fußballverband (BFV), bei dem Ernst Wild aktuell Vizepräsident ist, die Lage ernst nimmt, wie Präsident Günter Benkö bestätigt: „Wir werden uns so schnell wie möglich mit dieser Causa befassen. Da muss man sofort reagieren.“

Deutschkreutz-Kicker für ein Jahr suspendiert

Noch in dieser Woche will sich der BFV-Vorstand mit dieser Causa auseinandersetzen. Wie genau die Konsequenzen letztendlich aussehen, scheint freilich noch offen. Da wollte der Gruppe Mitte-Obmann (jene Gruppe, die Ernst Wild als Vizepräsident vertritt und die am morgigen Freitag eine Gruppensitzung abhält) Gerhard Kornfeind auch nicht vorgreifen: „Wir müssen erst einmal genaue Informationen einholen. Es ist bei uns kein Punkt auf der Tagesordnung, da warten wir die Entscheidung des Vorstands ab.“

Neben Ernst Wild wurde auch der Deutschkreutz-Kicker und ehemalige Draßburger Goran Erseg suspendiert, da laut ÖFB „Verdachtsmomente vorliegen, die eine Involvierung in den Spielmanipulationsskandal der RLO nahelegen. Da jedoch die Ermittlungen weiter laufen, konnte noch keine endgültige Entscheidung getroffen werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.“ Erseg ist vorläufig für ein Jahr gesperrt.