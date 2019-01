Die BVZ berichtete in der letzten Ausgabe von David Nemeths Probetraining beim AC Milan (siehe hier und unten). Kurze Rückschau: Der Youngster kam in dieser Saison vorwiegend in der U18 der Fußballakademie zum Einsatz.

Zukunft in Mattersburg oder in Mailand? David Nemeth (hier ein Bild vom Training bei den Mattersburg-Profis in der Vorwoche) und der SVM haben ein erstes Angebot aus Mailand vorliegen. Mehr gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen, wie der Sportliche Leiter Robert Almer zum Thema klarstellte. | Bernhard Fenz

In der letzten Runde stand er zudem für die SVM-Profis im Kader gegen den LASK. Vor allem aber machte er im Herbst über starke Auftritte im U18-Nationalteam auf sich aufmerksam.

Als Lohn trainierte er vor einer Woche in Italien. Ein Spiel stand für den St. Georgener ebenfalls am Programm. „Für mich war das ein Wahnsinn. Das hat richtig Spaß gemacht, es war eine ganz andere Welt. Auch beim Spiel ist es recht ansprechend gelaufen“, nahm Nemeth, der übrigens als einziger „Testpilot“ dabei war, jede Menge toller Eindrücke mit.

„Angebot ist da, mehr gibt es nicht zu sagen“

Selbst hinterließ der großgewachsene Innenverteidiger auch einen guten Eindruck. Immerhin stand er beim Test gegen Serie-C-Klub Monza in der Startelf und durfte sich beim 2:0-Sieg der Mailänder 65 Minuten behaupten.

Nun ist nach dem Probetraining tatsächlich auch ein erstes Angebot aus Italien eingetroffen. Die Details dazu sind aber nicht bekannt. Mattersburgs Sportlicher Leiter Robert Almer: „Es stimmt, der AC Milan hat sich bei uns gemeldet und ein Angebot unterbreitet. Mehr gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu sagen.“