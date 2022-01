Andre-Eric Tatzer: „Fühle mich wohl beim SC Neusiedl“

Im Sommer 2020 wechselte Andre-Eric Tatzer von Neusiedl nach Wiener Neustadt. Jetzt ist der Außenbahnspieler wieder zurück in der Seestadt: „Ich habe mich schon damals sehr wohl gefühlt beim SC Neusiedl und der Kontakt ist auch nie abgerissen“, erzählt Tatzer und konkretisiert: „Der Verein hat mir jetzt auch wieder das Gefühl gegeben, dass ich willkomen bin.“

Der Weg zurück in die Seestadt war für den 23-Jährigen daher kein schwieriger, auch weil er weiß, was ihn künftig in Neusiedl/See erwartet: „Ich kenne die Gegebenheiten dort, der Klub ist sehr gut aufgestellt – mit Peter Eigl jetzt wahrscheinlich sogar noch besser.“

Wir sind eine junge Mannschaft, da steht auch die Entwicklung im Fokus. Andre-Eric Tatzer Defensivmann SC Neusiedl am See

Für das Frühjahr nimmt sich Tatzer viel vor, ein konkretes Ziel, was die Platzierung angeht, hat er aber nicht: „Ich glaube, dass es dem Verein in erster Linie darum geht, den Klassenerhalt zu schaffen. Und da hat man ja im Herbst bereits sehr gut gepunktet. Ich glaube nicht, dass da etwas anbrennen kann“, meint Tatzer, für den im Vordergrund steht: „Wir sind eine junge Mannschaft, da steht auch die Entwicklung im Fokus.

Mit Stefan Rapp haben wir auch einen Trainer, der mit jungen Akteuren richtig gut umgehen kann. Ich denke auch, dass der Verein bezüglich eines Tabellenplatzes keine Vorgabe gemacht hat. Wenn wir aber unser Potenzial voll abrufen, das definitiv in der Mannschaft steckt, dann kann es schon ein paar Plätze nach oben gehen.“