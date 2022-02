ASV Draßburg: Erfolgserlebnis hier, ärgerliche Absage da

Das Testspiel gegen Kottingbrunn fiel für Trainer Dalibor Kovacevic zumindest teilweise in die „Kategorie gelungen“. Vor allem mit dem defensiven Auftritt seiner Mannschaft war der Coach zufrieden: „Wir haben vor allem nach der Pause auch bewusst etwas passiver gespielt und lediglich einen Torschuss der Kottingbrunner zugelassen. Da hat hinten diesmal schon vieles gut gepasst.“ Nach vorne ist aber durchaus noch mehr möglich und das lag auch an der Kadersituation der Draßburger, die erstmals in dieser Vorbereitung auf Naturrasen daheim testeten.

Mit Tobias Szaffich, Patrick Handler und Zivorad Misic fehlten gleich drei Offensivmänner. „Wenn die drei wieder dabei sind, dann haben wir vorne auch mehr Kreativität und noch mehr Optionen. Da rechne ich mir schon aus, dass wir dann einen Tick gefährlicher sind“, so Kovacevic, der aber großteils von einem ordentlichen Spiel seiner Mannschaft sprach. Weniger erfreut zeigte sich der Trainer über die Absage am vergangenen Dienstag. Da hätte eigentlich das Gastspiel im BFV-Cup in Weppersdorf stattfinden sollen. Die Hausherren sagten aber aus Personalmangel ab.

Dementsprechend ist Draßburg kampflos eine Runde weiter und muss nun hoffen, dass die Generalprobe am kommenden Samstag stattfinden kann. Da gastiert um 11 Uhr die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach in Draßburg. Aber auch die Burgenlandliga-Mannschaft plagt derzeit Corona. Das Spiel, das ursprünglich am Freitag stattfinden hätte sollen, wurde auf Samstag verlegt, weil sich eben am Freitag erst fünf FSG-Spieler freitesten können. „Ich hoffe sehr, dass dieses Spiel stattfindet“, meint Kovacevic.