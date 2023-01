ASV Draßburg: Intensives Camp im Südburgenland

Werbung

Das Wetter war nicht zwingend optimal, die Intensität und die Performance bei Draßburgs kompaktem Camp in Bad Tatzmannsdorf dafür sehr gut.

Zuerst testete der ASV gegen Burgenlandliga-Titelkandidat Oberwart und hinterließ einen blendenden Eindruck. Die Südburgenländer hatten am Ende keine Chance, Draßburg setzte sich klar mit 5:1 durch. „Wir haben schon ganz ansehnlich gespielt, ziehen unsere Lehren daraus, wollen aber auch das Ergebnis nicht überbewerten“, so Trainer Michael Porics, den auch eine Tatsache erfreute. Und zwar trugen sich fünf verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein. Marko Nikolic, Salko Mujanovic, Enrico Steiner sowie Raphael Federer und Eldin Sehic trafen für die aktuelle rot-goldene Nummer eins. Sehic wird noch nicht allen ein Begriff sein, spielte der 20-jährige Angreifer doch auf Probe beim ASV vor. Der groß gewachsene Stürmer war zuletzt bei SKN St. Pölten II tätig und könnte nun zu Draßburg wechseln.

Weiter geht es für die Draßburger wieder mit einer Reise am Samstag, wenn man in der Steiermark um 14 Uhr gegen Lafnitz II testet.