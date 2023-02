ASV Draßburg-Präsident Illedits im Interview: „Ziel bleibt gleich“

Werbung

BVZ: Draßburg hat als Siebenter erstmals als Nummer eins des Burgenlands überwintert. Wie fühlt sich das an?

Christian Illedits, Präsident des ASV Draßburg. Foto: BVZ

Christian Illedits: Wir waren nach vielen Turbulenzen sportlicher Natur und anderer Geschehnisse froh, dass Ruhe eingekehrt ist. Und dann stand auch noch Platz sieben und bestes burgenländisches Team zu Buche. Das hat uns alles sehr froh gemacht. Bis dann der 25. Dezember kam.

Ein Tag, der beim ASV viel verändert hat. Obmann Ernst Wild ist überraschend verstorben. Wie geht man jetzt, knapp zwei Monate danach, mit dieser Situation um?

Illedits: Bis zum heutigen Tag ist das alles für mich nicht glaubhaft und wir sind immer noch extrem traurig. Es wird in den nächsten Wochen eine Generalversammlung geben. Klar ist, es wird der Weg, den Ernst mit mir beim Verein eingeschlagen hat, fortgeführt. Zum Glück haben wir Leute, die die Geschäfte weiterführen. Da sind wir Schritt für Schritt gerade dabei uns so aufzustellen, dass alle Arbeiten aufgeteilt werden. Wenn etwas anfiel und offen war, wer das jetzt macht, dann hat sich immer der Ernstl gemeldet und das erledigt. Diese Lücke kann natürlich nicht geschlossen werden, aber wir werden es auf andere Art und Weise versuchen. Das sind wir ihm schuldig. Wir haben in unserem Team sehr viel engagierte Funktionäre an Bord, die wirklich gute Arbeit machen.

Zurück zum Sportlichen: War es überraschend, dass man vor Siegendorf und Neusiedl liegt?

Illedits: Aufgrund der Vorbereitung haben wir uns einiges erwartet, sind davon ausgegangen, dass es besser ist als in den letzten Jahren. Aber dann hat es nach den ersten drei Spielen nicht so ausgesehen. Wir haben in der Folge analysiert und die Mannschaft hat dann ihre Stärken ausgespielt. Das Trainerteam hat konsequent weitergearbeitet und das war dann der Schlüssel zum Erfolg. Wir freuen uns und nehmen das aber sehr demütig an, weil wir wissen, dass es eine Momentaufnahme ist. Es ist aber schon ein gutes Gefühl, diesen Moment in der Vereinsstatistik zu haben.

Was wird das Rezept sein, um auch am Ende der Saison bestes Ostliga-Team und Burgenlands Nummer eins zu sein?

Illedits: Es ist schön, wenn du Nummer eins des Burgenlands bist und wir hätten nichts dagegen, wenn wir es am Ende auch sind. Wenn wir nicht absteigen, aber am Ende die Nummer drei sind und Siegendorf und Neusiedl auch drinnen bleiben, dann kann ich damit auch sehr gut leben. Unser primäres Ziel bleibt so wie vor Saisonbeginn der Klassenerhalt. Das wird auf jeden Fall schwer genug, weil die Gegner sehr gut waren und sind. Die Liga wird von Jahr zu Jahr qualitativ immer besser. Viele Teams haben ehemalige Bundesliga-Spieler im Kader.

Draßburg ist da die Ausnahme, hat keinen ehemaligen Bundesliga-Profi dabei. Ist das der Philosophie geschuldet?

Illedits: Wir versuchen eine gute Mischung aus routinierten Spielern und jungen Talenten zu finden – auch, um in der nächsten Saison, wenn wir den Klassenerhalt schaffen, gut aufgestellt zu sein. Uns ist bewusst, dass uns Spieler im Sommer verlassen werden, weil sie den nächsten Schritt gehen wollen. Mittelfristig wollen wir den Kader jedenfalls so stabilisieren, damit dann nicht zu viel Veränderungen in den Sommerpausen notwendig sind.

Stichwort nächster Schritt. Ist in Draßburg irgendwann mehr als die Ostliga drin?

Illedits: Nein, die Ostliga ist das Maximum. Viele sagen, wirtschaftlicher wäre sogar die Landesliga. Da habt ihr auch mehr Derbys und der Betrieb ist günstiger. Das stimmt, aber nur bedingt. Viele Kicker würden nicht da sein, vor allem die Jungen, weil die in der dritten Leistungsstufe spielen wollen. Da steht man einfach mehr im Fokus. Und da hat man eben diese Bühne, diese Plattform. Hinzu kommt die Nähe zur Fußballakademie Burgenland. Da passt bei uns das Paket, wobei man jetzt nicht genau weiß, wohin sich die Akademie in den nächsten Jahren entwickelt. Wir sind auf jeden Fall interessant für junge Spieler, weil wir ein Sprungbrett sein können. Das ist der Weg, den wir beim ASV Draßburg weiterhin beschreiten wollen.