ASV Draßburg: „Punkte müssen her“

Draßburg – FavAC; Freitag, 19.30 Uhr. Der letzte Saisonsieg des ASV Draßburg liegt schon vier Spieltage zurück. Zum Saisonauftakt wurde der FC Marchfeld Donauauen mit 2:0 geschlagen. Seitdem gab es vier Niederlagen und ein Unentschieden. „Jetzt müssen endlich wieder Punkte her“, ist sich Draßburg-Trainer Michael Porics dem Ernst der Lage bewusst. „Wir haben gerade einmal vier Zähler gesammelt, das ist zu wenig. Wir spielen aber immer gut mit und sind mit dem Gegner fast immer auf Augenhöhe. Jetzt müssen wir uns endlich auch für unsere Arbeit belohnen und daheim wieder voll anschreiben“, so der ASV-Coach. In den letzten Wochen fehlte auch ein wenig das nötige Glück. Gegen den FavAC will man am Freitag wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Mittelfeldspieler Tizian Marth ist nach seiner Verletzungspause wahrscheinlich wieder ein Thema.