ASV Draßburg: Zweiter Sieg mit Schönheitsfehler

Draßburg - FavAC 2:1. „Vom Gefühl her war es bislang unsere schwächste Partie. Das Spiel war sehr zerfahren, im ersten Durchgang gab es fast keine Tormöglichkeiten auf beiden Seiten“, analysierte Draßburg-Trainer Michael Porics. Höhepunkt auf Seite der Hausherren war ein Lattenkopfball von Armin Pester, sonst waren die Chancen rar gesät. Auch nach dem Seitenwechsel kamen die Draßburger nur langsam in die Partie. Die Gäste aus Wien übernahmen das Kommando und drückten auf den Führungstreffer. Nach einem Handspiel gab es dann auch Elfmeter für den FavAC, den aber Goalie Christopher Stadler parierte. Nach 72. Minuten konnte aber auch der Draßburger Keeper das 1:0 durch Arnel Mandalovic verhindern. „Da waren wir zu ungenau, die Pässe kamen nicht an, ein so ein Fehlpass führte dann leider auch zum Gegentreffer. Zum Glück ist uns postwendend der Ausgleich gelungen“, berichtete Porics. Stephan Schimandl schloss eine gute Aktion mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:1 ab (73.). Kurz vor dem Spielende schlug die Draßburger „Lebensversicherung“ noch einmal zu. Schimandl nahm sich einen Pass von Marko Grubesic an und donnerte das Leder zum 2:1 ins Kreuzeck (88.). Beim Torjubel zog sich der Doppeltorschütze allerdings das Trikot aus - obwohl er schon Gelb gesehen hatte - und musste mit der Ampelkarte vom Feld. Der Goalgetter fehlt nun am Freitag beim Derby in Oberwart. „Zum Glück haben wir dann trotzdem noch gewonnen, obwohl wir nicht überzeugend gespielt haben“, freute sich der Draßburger Trainer.

ASV Draßburg - FavAC 2:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (72.) Mandalovic, 1:1 (73.) Schimandl, 2:1 (88.) Schimandl. Gelb-Rote Karte: Schimandl (88., Unsportlichkeit). Gelbe Karten: Krutzler (51., Unsportlichkeit), Markovic (59., Foul), Schimandl (74., Foul), Marth (93., Unsportlichkeit); Dervisevic (92., Foul). Draßburg: Stadler; Grubesic, Pester, Antalek, Markovic; Nikolic, Pointner (46. Muratcehajic), Lemut (90. Toth), Meier (59. Marth), Krutzler; Schimandl. FavAC: Zdravkovic; Stajev, Soppo, Dervisevic; Aydin (73. Özdemir), Dayakli, Mandalovic, Üstündag (63. Onda), Iida (33. Shousha); Petrovic (63. Maya), Akande.