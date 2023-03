ASV Siegendorf: Die harte Wirklichkeit

Werbung

Platz 14 von 16 Klubs ist für den ASV Siegendorf Realität. Statt dem Kremser SC im direkten Duell näherzurücken, verloren die Burgenländer durch das 1:2 daheim nun auch die Wachauer aus dem unmittelbaren Blickfeld. Zwischen Siegendorf (18) und Leobendorf (24), dem aktuellen 13., klafft eine Lücke von sechs Punkten. Nur wenn kein Team aus der 2. Liga absteigt, würde dieser Schleudersitz den Klassenerhalt bedeuten. Es brennt also beim Verein, viel höhere Ansprüche hat. Präsident Peter Krenmayr jedenfalls stellte klar: „Die Chancen auf einen Klassenerhalt sind trotz dieser katastrophalen Leistung immer noch intakt und wir erwarten uns im Vorstand schon beim Sportclub (Freitag, 19.30 Uhr, Anm.) ein ganz anderes Auftreten und einen Punktegewinn!“

Bei Krenmayrs Analyse, speziell jener der ersten 45 Minuten, konnte man sich dann aber schon ausrechnen, wie sehr es in dem impulsiven Klubchef brodelte: „So einen mutlosen Angsthasenfußball habe ich in Siegendorf in den letzten sieben Jahren noch nie gesehen, wie in eben diesen ersten 45 Minuten.“ Defensiv war die Sache auch gar nicht nach seinem Geschmack: „Der Auftritt, speziell der Abwehr, grenzte schon an Slapstick und ist an Lächerlichkeit kaum mehr zu überbieten. Scheinbar waren da einige Spieler der Sache nervlich nicht gewachsen. Beim Verhandeln glaubt man aber, man sitzt Messi oder Ronaldo gegenüber.“ Dezidiert ausgenommen von Krenmayrs Kritik ist Dominik Wydra, der „ein Vorbild für alle ist“.

In der Kritik des Klubbosses stehen nach der Winterpause, in der sich der Verein personell verstärkt habe, jedenfalls die Spieler. Bei ihnen liege die Verantwortung des jetzt „mehr als enttäuschenden Tabellenplatzes.“ Bei Kickern mit Erfahrungen aus den beiden höchsten Ligen haben „bis dato bis auf Wydra alle sehr enttäuscht.“ Für den Rest der Mannschaft gelte laut Krenmayr, dass „die übertriebene und überhöhte Selbsteinschätzung einiger Spieler mit der am Rasen gezeigten Leistung nicht der Realität entspricht. Traum und Wirklichkeit klaffen hier weit auseinander.“ Der Boss entschuldigte sich bei den Fans für den Auftritt und appellierte parallel auch an die Ehre der Spieler: „Man kann verlieren, aber nicht so wie gegen Krems. Kämpfen und Laufen kann man immer, aber nicht einmal das haben wir an diesem Tag auf den Rasen gebracht.“

„Mich interessiert dieses Gequatsche nicht. Wenn Fußballspieler reden wollen, sollen sie den Beruf oder das Hobby wechseln und Autoverkäufer oder Versicherungsvertreter werden – dann können sie viel reden.“ Peter Krenmayr, Präsident des ASV Siegendorf

Dem nicht genug, legte der „Präsi“ dann sogar noch nach, weil sich „der eine oder andere Spieler bei uns intern über die harte Kritik beschwert hat und mit mir darüber reden wollte“. Krenmayr stellte klar, dass es in dieser Saison so viele interne Aussprachen wie nie zuvor gegeben habe. „Gebracht hat diese Rederei null. Die Spieler, die zu uns gestoßen sind, wussten, worauf sie sich einlassen – heißt den Abstieg zu verhindern.“ Nachsatz: „Mich interessiert dieses Gequatsche nicht. Wenn Fußballspieler reden wollen, sollen sie den Beruf oder das Hobby wechseln und Autoverkäufer oder Versicherungsvertreter werden – dann können sie viel reden.“ Krenmayrs Forderung: „Ich will am Freitag einen Punktgewinn beim Sportclub und eine Woche später einen Sieg gegen Wiener Neustadt zu Hause. Punkt.“ Die Verantwortung für dieses Unterfangen sei klar: „Wie die Mannschaft und der Trainer das machen, wer spielt oder nicht spielt, ist mir völlig gleichgültig.“