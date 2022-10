ASV Siegendorf: Mittendrin im Abstiegskampf

Werbung

Anspruch und Wirklichkeit klaffen für die rot-goldenen Teams der 3. Liga derzeit auseinender. Einzig Draßburg steht dort, wo man am Ende zumindest auch sein will: auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Das Ziel der Mannschaft von Michi Porics lautete vor der Saison schlicht drin zu bleiben in der Ostliga.

Das wäre man im Moment als Elfter der RLO-Tabelle. Anders sieht die Situation in Neusiedl und Siegendorf aus, wo man sich deutlich mehr erwartet hat, als nach 13 Spieltagen zu Buche steht. Neusiedl etwa ist als 13. sechs Punkte vom angepeilten Top-Sechs-Rang entfernt, nur drei Punkte beträgt der Vorsprung auf das Tabellenende – das ziert momentan der dritte burgenländische Klub, Aufsteiger Siegendorf. Das ausgegebene Ziel beim Ostliga-Neuling war vor Saisonbeginn ein einstelliger Tabellenplatz, auf den fehlen derzeit sechs Punkte. Aus den letzten sechs Spielen gab es nur ein Remis und fünf Niederlagen.

„Wir haben die Liga mit Sicherheit nicht unterschätzt. Der Trainer kennt die Liga. Wir wussten, was auf uns zukommt. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Spieler überschätzt.“

Peter Krenmayr, Präsident ASV Siegendorf

Ob der ASV die Regionalliga Ost unterschätzt hat? „Nein, das haben wir mit Sicherheit nicht. Trainer Marek Kausich kennt die Liga, wir wussten, was auf uns zukommt. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Spieler überschätzt“, meint Präsident Peter Krenmayr, der klarstellt: „Wir sind mittendrin im Abstiegskampf“. Gleichzeitig appelliert der Vereinsboss an seine Mannschaft: „Wir müssen wieder eine Einheit werden. Das hat man zuletzt nicht wirklich erkennen können.“

Die Trainerfrage stellt sich aktuell nicht

Krenmayr nimmt also die Spieler in die Pflicht und stellt sich auch demonstrativ vor seinen Coach: „Kausich arbeitet sehr gut, beschäftigt sich extrem viel mit jedem einzelnen Spieler. Es ist daher auch an der Zeit, dass die Spieler etwas zurückzahlen. Einige träumen von der Bundesliga, haben aber derzeit nicht einmal die Verfassung für die Landesliga.“

Auch in Neusiedl/See, wo die letzten Wochen durchwachsen waren gibt es aktuell keine Trainerdiskussion. Der Sporliche Leiter der Seestädter, Günter Gabriel, fasste die jüngste Leistung in Krems (2:4-Pleite) mit einem Wort zusammen: „Katastrophal.“

„Außer Patrick Kienzl trifft momentan niemand das Tor.“

Nachsatz: „Außer Patrick Kienzl trifft momentan niemand das Tor.“ Klar ist daher sowohl für den NSC, als auch für den Ostliga-Aufsteiger Siegendorf: Im Winter soll neues Personal kommen. „Zwei bis vier Neue werden wir holen. Das ist ganz sicher“, verspricht Gabriel neue Impulse für das Frühjahr. Auch in Siegendorf wird man nachjustieren: „Wir werden uns sicher mit dem einen oder anderen Zugang verstärken“, kündigt Krenmayr an. Der Fokus liegt dabei auch auf einem Führungsspieler: „Es würde uns ein Typ wie Alois Höller sehr guttun, der auch einmal die Mannschaft wachrüttelt.“

Auch wenn der Blick auf die Tabelle momentan aus burgenländischer Sicht keinen Spaß macht: Die Ausgangslage ist gar nicht dermaßen dramatisch. Weil Platz neun und das Tabellenende gerade einmal sechs Zähler trennen, kann in wenigen Runden ein Abstiegsplatz mit einem Rang im Mittelfeld gewechselt werden. Voraussetzungen dafür sind natürlich Punkte und die müssen jetzt ganz dringend her – in Siegendorf, Neusiedl und auch in Draßburg. Und sei es wie Siegendorf-Coach Marek Kausich meint „auch einmal ein etwas dreckiger Sieg. In unsere Situation helfen einfach nur Punkte.“