ASV Siegendorf: Pleite auf Augenhöhe

SIEGENDORF - FC MARCHFELD 1:3. Nach sechs Minuten hatte der ASV, der überfallsartig begann, schon mehrere Top-Chancen verbucht. Während Kapitän Florian Frithum und Tin Zeco in aussichtsreicher Position scheiterten, sorgte Defensivmann Armin Pester nach 90 Sekunden für die heimische Führung, nachdem er im Strafraum auftauchte und im Stile eines Goalgetters einnetzte. Weil man aber eben mit den vorhandenen Tormöglichkeiten nicht konsequent umging, blieb der FC Marchfeld im Spiel und war nach 37 Minuten endgültig zurück. Maximilian Entrup verwertete ein sehenswertes Bajrami-Zuspiel. Es war nicht der letzte Aufreger der ersten Halbzeit. Wenige Sekunden vor der Pause ging Leo Tompte zu Boden. Marchfelds Abwehrchef Francesco Lovric konnte den Siegendorfer Goalgetter nur noch per Foul stoppen, für den Unparteiischen war es keines – die Pfeife blieb stumm. „Ärgerlich, weil es für mich ein klarer Elfer war“, so ASV-Trainer Kurt Jusits. Und ausgerechnet jener Lovric sorgte nach Seitenwechsel für die erstmalige Gästeführung. Nach einer Ecke fehlte die heimische Ordnung, Lovric köpfelte ein. Nur fünf Minuten später war der Deckel drauf, Entrup traf - unter Mithilfe von Mydla - aus knapp 20 Metern zur Entscheidung.

Die Zwei-Tore-Führung brachten die Gäste letztendlich über die Zeit und nahmen aus Siegendorf die drei Punkte mit. Auch, weil die Gastgeber ihre Schlussoffensive nicht in Treffer ummünzen konnten. „Wir machen einfach zu wenig aus unseren Chancen“, so Jusits.

Foto: BVZ

STIMMEN ZUM SPIEL

Siegendorf-Kapitän Florian Frithum: „Wir sind super gestartet und wir hatten auch Chancen aufs Zweite. Wir haben uns dann aber zu weit reinfallen lassen. Dann bekommst du das 2:1 und gleich das 3:1. Wir haben noch alles probiert und die Chancen waren noch da, aber dann musst du halt das Tor machen. Wir können uns nix vorwerfen."

FC Marchfeld-Trainer Ernst Baumeister: „In der ersten Halbzeit haben wir schlecht gespielt, da hätten wir schon 2:0, 3:0 hinten sein können. In der zweiten Hälfte waren wir dann die bessere Mannschaft.“

FC Marchfeld-Verteidiger Francesco Lovric: „Die ersten zehn Minuten haben sie uns überrascht, da waren sie klar besser. Dann waren wir gut im Spiel und machen das 1:1. Danach war es eine knifflige Situation, die man pfeifen kann, aber nicht muss. In der zweiten Halbzeit waren wir dann besser und am Ende war es ein verdienter Sieg.

STATISTIK

ASV SIEGENDORF - FC MARCHFELD DONAUAUEN 1:3 (1:1). Torfolge: 1:0 (3.) Pester, 1:1 (38.) Entrup, 1:2 (57.) Lovric, 1:3 (62.) Entrup.

SR: Celebi.- Svet Group-Sportpark, 266.

Gelbe Karten: Entrup (72., Unsportlicheit), Lovric (88., Kritik), Bolland (90., Unsportlichkeit).

Siegendorf: Mydla; Schmiedl, Wydra, Pester; Secco (91. Petrovic), Obrocnik (29. Bacher), Castellano (66. Nesovic), Zeco (66. Stursa); Tompte, Alak.

FC Marchfeld: Zocher; Aussenegg, Nowotny, Lovric, Oroshi (78. Ortner); Bolland, Sudar (46. Harrer); Mihailov, Bajrami, Sagmeister (46. Kurz); Entrup (84. Baur).