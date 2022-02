Aufschlussreiche Testspiele für den SC Neusiedl

Eigentlich hätte Neusiedl bereits vor zwei Wochen das erste Testspiel absolvieren soll – die 25er-Regel machte den Seestädtern gegen Klingenbach aber einen Strich durch die Rechnung. Eine Woche später,gegen Mannersdorf, musste Neusiedl dann corona-bedingt passen.

Am Samstag klappte es dann mit der ersten Partie in diesem Jahr – und das auch richtig gut. Beim Test gegen Horitschon fand Coach Stefan Rapp viel Positives an seiner Mannschaft: „Vor allem die ersten 35 Minuten waren schwer in Ordnung. Wir haben gegen einen tief stehenden Gegner sehr gute Lösungen gefunden.“ Aber nicht alles gefiel dem Neo-Coach beim 7:2 gegen die Mittelburgenländer: „Danach sind wir dann ein wenig zu locker mit dem Spiel umgegangen, haben teilweise die Positionen nicht optimal eingehalten. Für unseren ersten Auftritt bin ich aber großteils zufrieden, weil sieben Tore muss man auch erst einmal machen.“

Ärgerlich war nur der Ausfall von Mittelfeldspieler Marko Zlatkovic: „Ich habe einen Schlag auf den Knöchel bekommen, der ist jetzt ziemlich angeschwollen. Ich hoffe aber, dass es nicht allzu schlimm ist“, so die Nummer acht der Seestädter. Eine genaue Diagnose stand zu Redaktionsschluss noch aus, aber ein Einsatz gegen Parndorf beim kommenden Testspiel am Samstag (14 Uhr, in Neusiedl) scheint ziemlich unsicher.

Test gegen FAC: Gute zweite Halbzeit

„Wir haben uns speziell nach der Pause ganz gut verkauft“, meinte Manager Lukas Stranz beim 2:3 im Test gegen den FAC. Der Klub aus der 2. Liga lag zur Pause bereits 3:0 voran. Nach dem Seitenwechsel sorgten Daniel Toth und Elvedin Buljubasic noch für zwei Neusiedler Tore und damit den 2:3-Endstand.