Auswärtssieg: Neusiedl knackt die Hürde Traiskirchen

Traiskirchen - Neusiedl/See 1:2. Traiskirchen begann mit viel Schwung, schloss an die starken Leistungen der vergangenen Wochen an und hatte das Spielgeschehen vor der Pause unter Kontrolle. Allerdings verteidigten die ersatzgeschwächten Seestädter tapfer, hielten mit viel Moral und einem engagierten Zweikampf-Verhalten dagegen. Traiskirchen fand im letzten Drittel selten die richtigen Lösungen und wenn wurden die Abschlüsse geblockt oder Neusiedl-Schlussmann Mathias Gindl war zur Stelle. Unmittelbar vor der Pause brach dann Salko Mujanovic den Bann. Der 26-Jährige brachte den Favoriten mit 1:0 in Führung. Für Mujanovic war es bereits das achte Saisontor, zumindest bis am heutigen Samstag ist er damit auch alleiniger Führender in der Torschützenliste.

Neusiedler Doppelschlag binnen 120 Sekunden

Nach der Pause trauten sich die Neusiedler dann auch mehr zu und waren eiskalt. Zuerst stand Patrick Kienzl nach einer Flanke goldrichtig und bewies seine Abschlussqualität. Augenblicke später führte der Gast dann. Dominik Kirschner verarbeitete einen weiten Pass zum 2:1 für Grün-Weiß. In der Folge war Traiskirchen zwar die optisch überlegen Mannschaft, so richtig konkret wurden die Niederösterreicher aber kaum.

Auf der Gegenseite klopfte Neusiedl noch zweimal an. Matus Paukner narrte seinen Gegenspieler, scheiterte im Eins-gegen-Eins aber an Traiskirchen-Tormann Filip Dmitrovic. Nach einem Freistoß von halbrechts bekam Traiskirchen den Ball nicht weg. Dmitrovic entschärfte den Abschluss mit einer spektakulären Flugabwehr. Am Ende brachte Neusiedl das 2:1 über die Zeit, fuhr einen wichtigen Auswärtssieg ein. Burgenlands Nummer eins ist damit weiter auf Tuchfühlung mit den Top-Teams der Liga, der Rückstand auf Rang zwei beträgt derzeit nur drei Zähler.

Stimme zum Spiel

Traiskirchen-Trainer Hans Kleer: „In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt. Wir haben uns in den letzten 20 Metern aber nicht durchgesetzt, zu oft die falsche Entscheidung getroffen. Nach den zwei Gegentoren hat man gemerkt, dass das etwas mit uns macht. Ich habe trotzdem den Eindruck gehabt, dass wir zurückkommen können. Wir haben den Gegner reingedrückt, aber je länger es 1:2 gestanden ist, desto nervöser sind wir geworden. Wir haben es mit der Brechstange versucht und nur mehr hohe Bälle geschlagen.“

Neusiedl-Trainer Stefan Rapp: „In der ersten Halbzeit war Traiskirchen das bessere Team. Das 1:0 fiel für uns zu einem extrem ungünstiger Zeitpunkt. Aber die Mannschaft hat sich gesteigert, in der zweiten Halbzeit unsere Tugenden auf den Platz gebracht. Speziell das defensive Dreieck mit Goalie Mathias Gindl und dem Abwehrzentrum Tomas Bocky und Niklas Streimelweger war dann ein Bollwerk.“

Neusiedls Sportlicher Leiter Günter Gabriel: „Vor der Pause war es alles andere als gut, danach leidenschaftlich. Die drei Punkte tun uns extrem gut, weil die Liga sehr ausgeglichen und richtig stark ist.“

Statistik:

FCM Flyeralarm Traiskirchen - SC Neusiedl am See 1919 1:2 (1:0).

Torfolge: 1:0 (45.) Mujanovic, 1:1 (49.) Kienzl, 1:2 (51.) Kirschner.

Gelbe Karten: Düzgün (. Kritik), Helic (66. Foul), Zdichynec (90+3. Unsportlichkeit); Tatzer (44. Unsportlichkeit), Wodicka (53. Foul), Bockay (90+2. Unsportlichkeit).

SR: Hansanovic.- Traiskirchen, 250.

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Dmitrovic; Helic (70. Leidinger), Zdichynec, Balli, Tercek; Schneider; Ajradini, Linhart (80. MIjatovic), Ajanovic (60. Düzgün), Helleparth (70. Sagna); Mujanovic.

SC Neusiedl am See 1919: Gindl; Tatzer, Streimelweger, Bockay, Assim; Wodicka, Toth; Gatti, Kirschner (90. Vlna), Kienzl; Paukner.