Nicht ganz 80 Minuten waren in Bruck gespielt und für Neusiedl sah die Sache mehr als rund aus. Der Klub führte mit 4:1, hatte die drei Punkte quasi fix in der Tasche und musste dann noch einen bitteren Moment hinnehmen.

Martin Ivansich Alessio Orlando wird zumindest bis zum Winter im Neusiedler Tor stehen.

Tormann Martin Kraus, der in den vergangenen Wochen ein bärenstarker Rückhalt war, verletzte sich an der Schulter. In Spielminute 78 musste Neusiedls Nummer eins ausgetauscht werden. Die Schulter hatte es erwischt, an ein Weiterspielen war nicht zu denken und in Anbetracht des komfortablen 4:1-Vorsprungs auch nicht notwendig.

Der Aufprall, bei dem sich Kraus verletzte, zieht für den Schlussmann nun eine längere Pause nach sich. Die Diagnose: mehrere Bänder gerissen. Kraus wird dem NSC wohl für den Rest der Hinrunde fehlen. „Ich werde mit einem Spezialisten besprechen, wie es nun weitergeht, aber zwei bis drei Monate Pause werden es sicher werden und auch eine Operation ist wahrscheinlich“, so Kraus, der aber bereits nach vorne blickt: „Ziel ist es in der Rückrunde wieder voll fit zur Verfügung zu stehen.“

„Klar ist das nicht optimal, weil Krausi wirklich super drauf war. Wir müssen die Situation aber annehmen und haben mit Alessio Orlando auch einen guten zweiten Tormann in unseren Reihen“, so Neusiedls Trainer Hannes Friesenbichler. Und der machte seine Sache in der Schlussphase gegen Bruck auch anständig. Gegen das Team Wiener Linien hat er dann am Freitag die Chance über 90 Minuten in der Regionalliga Ost das Tor zu hüten.