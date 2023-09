Bei Oberwart gegen Draßburg wird eine Serie reißen

Oberwart - Draßburg; Freitag, 19.30 Uhr: Showdown im Oberwarter Informstadion! Am Freitag ist in der Regionalliga Ost wieder Burgenland-Derby Zeit. Das Duell zwischen dem SV Oberwart und dem ASV Draßburg ist gleichzeitig das letzte rot-goldene Derby vor der Winterpause. Die Vorzeichen auf das Duell sind durchaus kurios.

Für den SV Oberwart ist es das fünfte Heimspiel der Saison. In keiner der ersten vier Partien konnte man anschreiben. Sowohl gegen den Wiener Sport-Club und gegen Neusiedl als auch gegen TWL Elektra und Krems zog man den Kürzeren. Es ist vor Mauerwerk die zweitschwächste Heimbilanz der Liga. Auf der Gegenseite wartet Draßburg mit der schwächsten Auswärtsstatistik auf. In drei Duellen gab es für die Mannschaft von Trainer Michael Porics drei Niederlagen. Vor dem Kräftemessen zwischen Oberwart und Draßburg steht also fest: Eine Serie wird reißen!

Ins direkte Duelle gehen beide dennoch selbstbewusst. In der Vorwoche konnten beide Erfolgserlebnisse verbuchen. Vor allem im Lager des SV Oberwart zeigte man sich nach dem 3:2 bei Donaufeld, das zuvor die Tabellenführung innehatte, sehr zufrieden. Sportkoordinator Peter Lehner: „Es war ein richtig wichtiger Sieg. Wir haben schon gegen Krems gut gespielt und gegen Donaufeld die Leistung bestätigt. Nun wurden wir auch endlich belohnt.“

„Wir gehen mit einem guten Gefühl in das Spiel“

Der Sieg in Wien soll jetzt auch auf die Partie gegen Draßburg umgemünzt werden. „Wir gehen jetzt auf jeden Fall mit einem positiven Gefühl in dieses Derby“, zeigte sich Lehner optimistisch. „Ein Sieg am Freitag wäre wichtig, damit wir uns Richtung Tabellenmittelfeld orientieren können.“

Zu Wochenbeginn optimistisch gab sich auch Trainer Klaus Guger. Er erklärte: „Bei Donaufeld sind wir sehr gut aufgetreten. Ich bin überzeugt, wenn wir die Leistung aus den letzten Partien bringen, wird auch das Ergebnis daheim erstmals passen.“ Gleichzeitig warnte er aber vorm ASV. Die Draßburger stehen aktuell hinter dem SVO auf Platz zwölf in der Tabelle. „Das ist eine gute Mannschaft, die sicher schlechter dasteht, als sie ist. Ich erwarte eine enge Partie.“

Draßburg reist ohne Schimandl nach Oberwart

Auf einen harten Derby-Fight ist auch ASV-Betreuer Michael Porics eingestellt. „Wir werden alles probieren und uns so teuer wie möglich verkaufen.“ Auswärts spielte man, so Porics, zuletzt durchaus gut, „wir haben aber noch nie etwas mitgenommen, das soll sich jetzt im Landessüden ändern.“

Die Draßburger reisen nach Oberwart ersatzgeschwächt. Torjäger Stephan Schimandl sah gegen den FavAC Gelb-Rot und fehlt somit. „Das ist ein Ausfall, der natürlich wehtut, er war sehr gut drauf.“ Auch Raphael Federer muss passen.

Auf Seiten der Oberwarter wird Lukas Ried, der zuletzt privat verhindert war, in den Kader zurückkehren. Auch Marko Dusak könnte wieder dabei sein. Fehlen wird allerdings aller Voraussicht nach Balazs Horvath. Der Ungar verletzte sich am Knöchel.