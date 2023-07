BFV-Cup: SVO tritt in Tobaj an

Den Spielern des SV Oberwart steht ein sportlich sehr intensives Wochenende bevor, denn während man am Freitagabend, ab 19.30 Uhr, gegen den Wiener Sportklub in die neue Ostliga-Spielzeit starten wird, geht es am Sonntag, ab 17.30 Uhr, gegen den 2. Liga Süd-Aufsteiger von der ASV Gemeinde Tobaj um den Einzug in die zweite BFV-Raiffeisen-Cuprunde. Oberwart wollte verschieben, Tobaj willigte nicht ein und so überlegte man bei der Elf von Klaus Guger nicht anzutreten. Das hat mehrere Gründe.

Zum einen die Belastungssteuerung, denn knapp 46 Stunden Pause sind natürlich sehr wenig und zum anderen auch, weil der Kooperationspartner aus Rotenturm, der eigentlich die für die Regionalliga vorgesehene 1b-Mannschaft ist, einen Tag zuvor beim SV Ollersdorf um ein Ticket für die zweite Runde kämpft. „Ein großes Problem“, so Sportkoordinator Peter Lehner, der ergänzte: „Draßburg oder auch Neusiedl können mit ihrer 1b-Truppe antreten, was wir jetzt eben nicht können. Eigentlich hätte Rotenturm wie eine 1b behandelt werden müssen, aber wir bekamen vom Burgenländischen Fußballverband nun den 'Schwarzen Peter' zugeschoben.“

18 Spieler zählt der Kader für die SVO-Kampfmannschaft, der mit Rotenturm natürlich um einiges mehr besitzen würde. Weil die Spieler im Cup aber nur für ein Team spielberechtigt sind, ist es ein schwieriger Spagat eine Mannschaft für den Sonntag zu nominieren. „Das wird konkret auch erst nach dem Sportklub-Spiel passieren“, so Lehner. Das potenzielle „Nichtantreten“ verwarf man nach Absprache mit Präsident Gerhard Horn wieder, denn die Strafen und etwaige weitere drohende Klagen hätten empfindlich sein können. „Die Tobajer haben sich dieses Spiel verdient und auch wir treten sehr, sehr gerne im Cup an, aber es kommt dann eben auch immer auf das Wie an“, sagte Lehner abschließend.