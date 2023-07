SVO: Bester Gegner hier, Nichtantreten dorf?

Am morgigen Freitagabend, ab 19.30 Uhr, startet der SV Oberwart gegen den Wiener Sportklub in sein Ostliga-Abenteuer. Einen attraktiveren Auftakt-Kontrahenten hätte es für die Elf von Trainer Klaus Guger kaum geben können. „Es geht nicht besser“, sagte auch der Coach zur BVZ und ergänzte: „Wir werden, auch wenn wir noch in einer gewissen Findungsphase sind, an unsere Grenzen gehen müssen. Die Liga ist unser Alltag und dort wollen wir mit Engagement und Einsatzbereitschaft dagegenhalten.“ Auch der SVO-Sportkoordinator Peter Lehner schlug in eine ähnliche Kerbe: „Wir haben trotz des 1:3 im ÖFB-Cup gegen Stripfing gesehen, dass wir nicht nur mithalten, sondern auch mitspielen können. Es freut uns aber ungemein, dass wir gegen den Sportklub starten dürfen.“ Personell wird es beim zuletzt angeschlagenen Mittelfeldmotor Adam Woth nicht reichen. Auch Sanel Soljankic wird weiter fehlen. Dafür kehrt Innenverteidiger Marko Dusak wieder zurück.

Das zweite Spiel des kommenden Wochenendes würde dann am Sonntag (17.30 Uhr) beim 2. Liga Süd-Aufsteiger von der Gemeinde Tobaj stattfinden. Würde deshalb, weil die Oberwarter diese BFV-Cuppartie gerne auf einen anderen Termin gelegt hätten, die Tobajer aber auf den Sonntagnachmittag pochen. „Sie meinten zu uns, dass die Belastungssteuerung nicht passen würde. Für einen semiprofessionellen Verein, der dazu einen 40-Mann-Kader besitzt, wäre das schon sehr schwach. Wir haben Plakate drucken lassen und freuen uns auf einen tollen Sport-Nachmittag mit hoffentlich vielen Zusehern“, meinte Tobajs Obmann-Stellvertreter Lukas Spirk.

Beim Regionalligisten schlug man den Tobajern indes drei andere Termine vor und nahm auch den Burgenländischen Fußballverband in die Pflicht. „Unsere 1b (Anm.: Rotenturm spielt am Samstag in Ollersdorf) hätte gar nicht für den Cup nominiert werden dürfen, denn sonst wären wir einfach mit den jungen Spielern runtergefahren. Wir sind am Freitag gegen den Sportklub voll am Limit und von der Belastungssteuerung ist der Sonntag dann am Ärgsten. Diese Aspekte nehmen wir sehr ernst“, sagte Oberwarts Sportkoordinator Peter Lehner, der mit dem SVO-Vorstandsteam auch die 0:3-Strafverifizierung und potenzielle Geldstrafe in Kauf nehmen würde. „Wenn wir nicht antreten, hat Tobaj gar keine Einnahmen.“