Bittere Niederlagen für Neusiedl und Draßburg

Neusiedl – Krems 0:1. Der NSC hatte die Tabellenführung am Fuß, zumindest für eine Nacht. Dazu hätte man einen Sieg gegen den Tabellenzweiten Krems gebraucht. Der gelang nicht, weil Neusiedl sich das Leben gegen eine starke Wachauer Mannschaft selbst schwer machte. „Wir hatten gute Situationen, waren aber nicht in der Lage, Lösungen, die am Silbertablett lagen, auch umzusetzen“, so Trainer Stefan Rapp, der präzisiert: „Es war dann meistens so, dass wir die kompliziertere Entscheidung getroffen haben.“

In Minute 34 hätten es die Hausherren allerdings richtig gut gemacht, jubelten die heimischen Fans bereits über die Führung. Der Kopfballtreffer der Gastgeber zählte aber nicht – Abseits. Und kurz vor der Pause gab es dann die Kremser Führung. Nach einem Angriff über die linke Seite kam der Ball über Umwege zum rechts aufgerückten Außenverteidiger Simon Temper, der nicht lange fackelte und halbvolley abzog. Sein satter Schuss ging durch das Gewusel in der Strafraummitte hindurch und an Keeper Matthias Gindl vorbei ins Tor – eine kalte Dusche für die Burgenländer.

Nach der Pause blieb das Spiel bis zur Schluss-Viertelstunde ohne große Höhepunkte, ehe die Partie wieder Fahrt aufnahm. Krems-Offensivmann Philipp Kogelbauer prüfte NSC-Goalie Matthais Gindl aus der Distanz, der parierte glänzend. Drei Minuten später ließ Neusiedl einen Sitzer liegen. Eine Hereingabe von der rechten Seite fand Stürmer Matus Paukner, der den Ball aus kürzester Distanz aber nicht am bärenstarken KSC-Keeper Christoph Riegler vorbeibrachte. Ein Fallrückzieher von Marcel Toth war die zweite Möglichkeit nach der Pause, bei der Neusiedler Gefahr erzeugt wurde. Krems kam in der Endphase noch zu mehreren richtig guten Torszenen.

Dass es am Ende kein höherer Sieg für die Gäste wurde, war vor allem Torhüter Gindl zu verdanken, der einen weiteren Koglbauer-Hammer, einen Ambichl-Freistoß von der linken Seite und einen Matic-Abschluss aus rund 16 Metern sehenswert entschärfte.

Wiener Sport-Club – Draßburg 2:1. Draßburgs Trainer Michael Porics musste improvisieren, und zwar ordentlich. Philipp Erhardt, der wohl den Rest der Herbstsaison fehlen wird (Knorpel-OP steht bevor), Florian Krutzler (krank) und Torjäger Stephan Schimandl (Leisten-Blessur) fehlten. Die Favoritenrolle war, die ohnehin die Wiener inne hatten, war somit noch klarer verteilt. Am Spielfeld wehrte sich der ASV aber tapfer, stemmte sich einer optischen überlegenen Sport-Club-Mannschaft mit Leidenschaft entgegen. So blieb es eine erste Hälfte, in der wenig gefährliches bei den Hernalsern entstand, selbst war Draßburg aber auch nicht zwingend.

Nach der Pause erhöhte der WSC noch einmal den Druck und war dann speziell nach der Roten Karte für ASV-Innenverteidiger Armin Pester drückend überlegen. Die Folge? Das 1:0 durch Luka Gusic, der nach einem Standard per Kopf zur Stelle war. Das Spiel schien entschieden. Draßburg hatte aber eine Antwort in Form von Marko Nikolic parat. Der Stürmer setzte sich sehenswert gegen die Hausherren-Defensive durch und schlenzte den Ball via Außenrist ins Gehäuse. Kurz später war das Spiel auch numerisch ausgeglichen – Sport-Clubs Dominik Akrap sah Gelb-Rot. Ein Draßburger Punkt war nach 83 Minuten mehr als realistisch, sogar mehr. Tizian Marth hatte in der 92. Minute den Gäste-Matchball, traf aber nur die Außenstange. Bitter, weil Sport-Club in Minute 96 dann seinen Matchball nutze. Wieder nach einem Standard, wieder per Kopf. Diesmal war es Hannes Küng der zum 2:1 einköpfelte und damit den heimischen Sieg sicherstellte. „Ganz ganz ärgerlich, weil wir viel investiert haben, uns leidenschaftlich präsentierten. Wir nehmen aber trotz Niederlage Positives mit“, so Trainer Michael Porics.