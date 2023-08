Bitterer Draßburg-Abend: Niederlage und zwei Verletzte

Draßburg - Rapid II 2:5. Wie schon gegen Leobendorf unter der Woche begann Draßburg schwungvoll und führte nach fünf Minuten. Stephan Schimandl war zur Stelle und besorgte die rasche heimische Führung, die allerdings nicht lange hielt. Rapids Antwort kam nur 180 Sekunden später, als Philipp Wydra (Bruder von Siegendorf-Routinier Dominik) vor ASV-Schlussmann Christopher Stadler cool blieb und einnetzte. Draßburg blieb unbeeindruckt, spielte weiter munter nach vorne und ging nach einer knappen Viertelstunde abermals in Front. Nach einem Schnitzer von Rapidgoalie Laurenz Orgler, der den Ball verlor, schob Florian Krutzler außerhalb des Strafraums ins leere Tore.

In der Folge war es ein offenes Spiel, in dem die jungen Rapidler immer wieder über die Außenbahnen für Gefahr sorgten, aber auch Draßburg seine Möglichkeiten hatte. Aus dem Spiel gab es vor dem Seitenwechsel keinen Treffer mehr, dafür vom Elferpunkt. Nach einem Foulspiel im Draßburger Strafraum entschied Schiedsrichter Kurt Hertelt auf Penalty. Wydra schnürte in Minute 44 den Doppelpack. Ein bitteres Tor zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Noch bitterer: Routinier Philipp Erhardt zog sich bei einem Pressball mit Rapid-Kapitän Christopher Dibon (der ebenfalls nicht mehr weiter konnte) eine Verletzung oberhalb des Sprunggelenks zu. Erhardt musste ebenso runter wie Schimandl (Leistenprobleme).

Rapid dominierte nach der Pause

Draßburgs Trainer Michael Porics musste dementsprechend reagieren. Das Fehlen von Schimandl und Erhardt war nach dem Seitenwechsel nicht zu übersehen. Während Draßburg die Ordnung verlor, konnten die Gäste aus Wien zulegen und beherrschten das Geschehen. Die Folge: Jovan Zivkovic brachte nach einer Stunde die Grün-Weißen erstmals in Führung. Kurz vor der Rapid-Viertelstunde legte Furkan Dursan nach und in Minute 83 schnürte Zivkovic den Doppelpack, der gleichzeitig die 2:5-Niederlage der Draßburger besiegelte. „Wir haben gut begonnen, waren vor der Pause auch sehr aktiv. Mit den Ausfällen von Schimandl und Erhardt hat uns dann am Ende auch die Routine gefehlt“, zog der Sportliche Leiter der Draßburger, Elmir Hrustanbegovic, Bilanz.

Statistik

ASV Draßburg - Rapid II 2:5 (2:2).-

Torfolge: 1:0 (5.) Schimandl, 1:1 (7.) Wydra, 2:1 (12.) Krutzler, 2:2 (44., Elfmeter), 2:3 (61.) Zivkovic, 2:4 (74.) Dursun, 2:5 (83.) Zivkovic.

Gelbe Karten: Krutzler (48., Unsportlichkeit), Sinabel (56., Foul), Lemut (70. Unsportlichkeit), Porics (83., Kritik/Trainer); Mankan (91., Unsportlichkeit), Tambwe-Kasengele (93., Unsportlichkeit).

SR: Hertelt.- Draßburg, 250.

Draßburg: Stadler; Sinabel, Pester, Antalek, Markovic; Erhardt (45. Marth), Lemut (70. Grubesic); Nikolic, Krutzler, Meier; Schimandl (46. Muratcehajic).

Rapid II: Orgler; Doegl (61. Demir), Dibon (44. Eggenfellner), Tambwe-Kasengele, Vincze; Hedl, Softic (82. Grabovskis), Wydra; Zivkovic, Lang (61. Dursun), Seyd (61. Mankan).