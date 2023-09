Bleibt der NSC an den Top-Sechs dran?

Neusiedl /See – Viktoria; Freitag, 20 Uhr. Neusiedl trotzte in Traiskirchen der personellen Lage, gewann beim Tabellenzweiten 2:1 und bleibt hartnäckig am vorderen Drittel dran. Die Kadersituation bei der kommenden Aufgabe ist ebenso unverändert wie das Ziel. Weiterhin muss der Club auf Leistungsträger wie Marcel Toth, Raul Bucur, Konstantin Breuer oder Elias Tarzi verzichten, weiterhin schaut man von Spiel zu Spiel und will stets etwas mitnehmen. „Einfach wird es wieder nicht. Viktoria hat ein ganz starkes Team, sich im Sommer noch einmal verstärkt“, weiß Trainer Stefan Rapp um die hohe Hürde. Damit man gegen die Viktoria am Ende auch glücklich sein kann, ist das Rezept klar: „Wir müssen die Zweikämpfe annehmen, Leidenschaft zeigen und fokussiert sein. Daher gilt es an die zweite Halbzeit der Traiskirchen-Partie anzuschließen“, so Rapp.

Zudem hat man mit der Truppe von Coach Toni Polster noch eine Rechnung offen. Seit vier Spielen ist man gegen die Wiener sieglos. Der letzte Erfolg datiert vom Oktober 2020, damals setzte sich der NSC 2:1 durch. Im Vorjahr gab es eine 2:1-Auswärtsniederlage und ein 1:1-Remis daheim.

Die Neusiedler Treffer erzielte dabei stets Patrick Kienzl, der auch in dieser Saison – nach seinem Comeback – immer noch wenig von seinen Torjägerqualitäten eingebüßt hat. Und genau die werden beim Duell mit dem Tabellenfünften gefragt sein, um am Ende auch Zählbares mitzunehmen.