Burgenland-Teams und die 2. Liga: Zwischen Traum und Wirklichkeit

Werbung

Seit dem unrühmlichen Ende des SV Mattersburg vor mehr als zwei Jahren im Sommer 2020 ist das Burgenland das einzige Bundesland, das weder im Oberhaus noch in der 2. Liga einen Verein stellt. Ein Blick auf die aktuelle Tabelle der Regionalliga Ost zeigt, dass es auch in naher Zukunft dabei bleiben wird.

Für den ASV Draßburg, als Zehnter aktuell Burgenlands Nummer eins, ist die 2. Liga auch gar kein Thema, wie Präsident Christian Illedits betont: „Da müssten so viele Konstellationen zusammenpassen. Realistisch gesehen ist das unmöglich für uns.“ Zudem schickt Illedits noch ein warnendes Beispiel hinterher: „Man sieht ja gerade jetzt in Lafnitz, wo der 2. Liga-Ausstieg bevorsteht, wie schwierig es für kleine Klubs ist.“ Sehr wohl vorstellbar sei für den Draßburger Vereinsboss eine Variante in Kooperation mit der Fußballakademie Burgenland: „In welcher Form auch immer, aber das ist für mich eine denkbare Option.“

In eine ähnliche Kerbe, was die Machbarkeit eines Aufstiegs betrifft, schlägt Peter Eigl, Obmann des SC Neusiedl am See, obwohl über die 2. Liga in der Seestadt schon diskutiert wird: „Ein Thema ist es, aber aktuell ist das für uns schwer umsetzbar.“ Warum? „Man müsste einfach richtig viel in die Infrastruktur investieren, den Platz verbreitern und vergrößern, einen Gästesektor installieren und das Flutlicht müsste auch erneuert werden“, so Eigl, der anmerkt: „Wenn mir einer erzählt, dass im Burgenland die 2. Liga erstrebenswert ist, dann soll er genau hinschauen. Dort gibt es ja mittlerweile genau das Problem, das die Regionalliga vor kurzem hatte: die vielen Amateurmannschaften der Bundesliga-Klubs. Die bringen kaum Zuseher und man weiß nie, in welcher Besetzung diese Teams spielen. Gewisse andere Vereine bringen dann auch noch Problemfans mit. Man braucht dann eine Security-Firma für die Spiele, nicht nur Ordner. Polizei und Auflagen der Behörden kommen auch noch dazu.“ Außerdem sei seit dem Ausstieg von Sky in der 2. Liga auch der finanzielle Kuchen deutlich kleiner.

Eigl weiß, wovon er spricht. Immerhin war er jahrelang für den FAC als Funktionär tätig. Sein Blick auf die beiden anderen rot-goldenen Ostligaklubs: „Ich kann es mir auch bei Draßburg und Siegendorf nur schwer vorstellen.“ Einzig beim Lokalrivalen aus Parndorf – aktuell eine Etage weiter unten Leader in der Burgenlandliga – ortet Neusiedls Klubchef 2. Liga-Potenzial, vor allem, was die Infrastruktur betrifft: „Parndorf hätte die Voraussetzungen für diese Liga, aber ob sie das überhaupt wollen, weiß ich nicht.“ 2006-2008 sowie in der Saison 2013/2014 war der SC/ESV bereits in der zweithöchsten Spielklasse aktiv. Wäre dieses Szenario für den Burgenlandligisten langfristig noch denkbar? Obmann Otto Wüger: „Wir konzentrieren uns aktuell voll und ganz auf die Burgenlandliga, darauf liegt unser Fokus. Vielleicht wird eine 2. Liga irgendwann in ein paar Jahren wieder ein Thema bei uns, aber im Moment haben wir andere Prioritäten.“

Auch beim zweiten heißen Burgenlandliga-Titelkandidaten aus Oberwart, in der Vergangenheit ebenfalls schon in der (damaligen) 2. Division aktiv, will man nur Schritt für Schritt denken.

Trotzdem stellt Sportkoordinator Peter Lehner klar: „Ich denke, dass Oberwart aufgrund seiner Infrastruktur und auch der Entwicklung der Stadt schon die Ambition haben darf, ein bisschen höher zu denken und langfristig in Richtung 2. Bundesliga zu schauen. Dass da natürlich sehr, sehr viele Schritte nötig sind, auch in Hinblick sportlicher und vereins-interner Infrastruktur, ist ganz klar. Von den prinzipiellen Voraussetzungen glaube ich aber, dass Oberwart als Stadt und Verein durchaus Möglichkeiten hätte.“

Siegendorf und 2. Liga? Der Reiz ist jedenfalls da

Beim Regionalliga-Aufsteiger Siegendorf, momentan Schlusslicht in der Ostliga, plant man freilich auch (noch) nicht für die 2. Liga. Der ASV hat aber definitiv eine Zielsetzung: „Wir wollen heuer einen Mittelfeldplatz und im nächsten Jahr ins vordere Drittel“, gibt sich Siegendorf-Präsident Peter Krenmayr optimistisch. Im Winter will man beim Kader an der einen oder anderen Schraube drehen und auch in Sachen Infrastruktur hat der Verein einiges vor. Beim ÖFB-Cupspiel gegen die Wiener Austria etwa musste Siegendorf auf die Hohe Warte auswandern, weil es an einem eigens zugängigen Gästesektor sowie an einem fernsehtauglichen Flutlicht mangelte. Da hat der Verein in mittelfristiger Zukunft nun Änderungspläne: „In den kommenden beiden Jahren wollen wir einen Gästesektor inklusive Stehplatztribüne errichten und ein LED-Flutlicht mit 550 oder 600 Lux installieren.“ Auch wenn sich Krenmayr bezüglich der 2. Liga bedeckt hält, zumindest deuten die Siegendorfer Vorhaben daraufhin, dass man sich mit dem Gedanken spielt.

Klar ist für Siegendorfs Vereinsoberhaupt aber definitiv: „Der ÖFB ist hier auch gefordert. Die Fernsehgelder gehören anders aufgeteilt. Die 2. Liga ist fast ein Profibetrieb. Du brauchst eine Geschäftsstelle, einen hauptberuflichen Geschäftsführer und der Großteil der Spieler sind Profis. In Summe ist das eine immense Herausforderung.“ Gleichzeitig hätte es für Krenmayr aber schon auch einen Reiz: „Es wäre sicher im Sinne des Burgenlands einen 2. Liga-Verein zu stellen. Vor allem auch, weil die Fußballakademie unbedingt einen Trägerverein braucht. Jetzt kommen Vereine wie Hartberg oder Admira und holen sich die Spieler aus dem Burgenland, da rede ich noch gar nicht von Salzburg, Austria oder Rapid. Und jene Spieler, die dann noch übrig bleiben, die kommen dann eben in der Regionalliga unter.“