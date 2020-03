Turbulentere Tage haben die Regionalliga-Vertreter in ihrer Vereinsgeschichte wohl noch nicht erlebt. In der vergangenen Woche änderte sich im Stunden-Takt neben der allgemeinen auch die sportliche Situation.

Zunächst hätten alle Spiele mit maximal 500 Teilnehmern stattfinden sollen, dann wurde sogar auf Geisterspiele reduziert (Wiener Neustadt - Mattersburg Amateure), bevor dann der komplette Spieltag sowie die kommenden Spieltage einschließlich Runde 22 abgesagt wurden. Wie es in weiterer Folge weitergehen soll, bleibt ungewiss. Die BVZ sprach mit den rot-goldenen Vertretern der Regionalliga Ost, bei denen der Fußball nun ein deutliches Stück in die zweite Reihe zurück rückt.

Mattersburg Amateure

„Wir bleiben natürlich beim Heimprogramm. Da ordnen wir uns den Maßnahmen unter, das ist klar. Unser Athletiktrainer hat den Jungs ein sehr ausgereiftes Programm mit nach Hause gegeben, wo man bestmöglich unter diesen Umständen den Körper fithalten kann“, so der Manager der Mattersburg Amateure, Kevin Pauschenwein. Geplant wird im Rhythmus: „Von Woche zu Woche, anders geht es nicht. Wir wissen ja nicht, ob aktuell die Spitze der Maßnahmen erreicht ist.“ Herausstreichen will Pauschenwein: „Wir werden unseren Teil dazu beitragen, dass wir rasch wieder am Platz stehen können. Ich bin überzeugt, dass sich unsere Spieler alle an die Vorgaben halten werden. Ich erwarte mir dies von jedem Einzelnen. Wir als Verein positionieren uns ganz klar, wie wir mit dieser Sache umgehen.“ In Hinblick auf die Meisterschaft würde sich Pauschenwein wünschen: „Wenn es irgendwie geht, hoffe ich, dass die Saison fertiggespielt wird. Vielleicht auch mit englischen Wochen. Es wäre im Sinne der Fairness. Das Hauptaugenmerk muss man aber darauflegen, dass sich das Virus nicht verbreitert. Da ist die Meisterschaft Nebensache.“

Draßburg

„Es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man sich mit Fußball nur kaum auseinandersetzen kann“, skizziert Trainer Franz Lederer die sportliche Lage, stellt aber sofort klar: „Man muss das schon sehr relativ sehen. Mit so einer Situation hat niemand rechnen können, die war noch nie da.“

Die Kunst sei es jetzt auch für Lederer und seine Mannen mit einer eben noch nie da gewesenen Lage umzugehen. Trainings gibt es so wie bei allen anderen Vereinen keine, daher setzt man auf das wohl häufigst genannte Wort der letzten Tage im Sportlerbereich: Heimprogramm. „Da hat jeder etwas in den eigenen vier Wänden zu tun, es wird auch Feedback von den Spielern gegeben. Es ist in gewisser Weise wie in der Winterpause – eine Art Überbrückungsmethode.“ Wie lange man im Überbrückungsmodus sein wird, weiß freilich auch Lederer nicht: „Wir sind in einer Situation, die dieser Planet so noch nie hatte, dementsprechend ist Planung fast nicht möglich. Klar wäre mein Wunsch, dass wir in zwei Wochen wieder spielen könnten. Das wäre auch für die Meisterschaft, für die Fans und für die Funktionäre das Beste.“

Neusiedl/See

„Wir waren bis Mittwoch auf Spielen eingestellt, aber haben natürlich unsere Pflicht erfüllt. Kein Händeschütteln, jeder seine eigene Trinkflasche und dann ist eben alles richtig schnell gegangen“, so Neusiedls Spielertrainer Sascha Steinacher. „Wir haben sofort gesagt, dass vorläufig einmal nichts ist, jeder soll sich um seine Familie kümmern. Da hat jeder genug zu tun.“

Das tat dann auch der Coach selbst, machte sich daneben aber auch Gedanken um die sportliche Zukunft: „Ich habe mit einem Sportwissenschafter den Fall der Fälle durchbesprochen, der ja jetzt Realität ist. Die Spieler werden aktuell ein Heimprogramm absolvieren. Betonen möchte ich aber auch, dass der Sport jetzt im Hintergrund steht. Fußball ist eben nur fast das Wichtigste. Man wird es auch einmal eine Zeit ohne ihn aushalten. Wir sprechen hier ja nicht von einer Grippe-Welle, sondern von einer Pandemie.“