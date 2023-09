Dank Woth: Oberwart feiert Last-Minute-Sieg über Ardagger

Oberwart - Ardagger/Viehdorf 2:1. Durchatmen beim SV Oberwart! Im erwartet kampfbetonten Spiel gegen Ardagger setzte sich die Mannschaft von Klaus Guger spät mit 2:1 durch. Oberwart ging stark ersatzgeschwächt ins Spiel. Trainer Guger musste mit Bernd Kager, Marko Dusak, Balazs Horvath, Thomas Herrklotz und David Gräf gleich fünf Stützen vorgeben. Simon Radostits und Sanel Soljankic nahmen noch nicht ganz fit vorerst nur auf der Bank Platz.

Von den Ausfällen merkte man aber wenig - die Heimischen hatten von Beginn an mehr Spielanteile. Ein Distanzschuss von Adam Horvath ging knapp am Tor vorbei (20.) - die größte Möglichkeit auf die Führung hatte zehn Minuten später Erik Burai, er vergab aber allein vor Gäste-Kepper Herbst.

Im Gegenzug setzte Ardagger gefährliche Konter. Hier musste sich Marton Horvath bei einem Kiehberger-Schuss strecken - kurz vor der Pause tauchte er einen stark angetragenen Freistoß von Unterbuchschachner aus dem Eck.

Hitziges Spiel nach Wiederanpfiff

Nach Wiederanpfiff ging es dann richtig zur Sache. In Minute 49 brachte erstmal Adam Woth die Heimelf in Führung. Der Innenverteidiger stand nach einem Freistoß goldrichtig und vollendete schön per Lupfer.

Die Gäste gingen fortan hart zur Sache - das belegen sechs Gelbe und eine Gelb-Rote Karte nach der Pause. Oberwart hatte durch Adam Horvath die beste Chance zu erhöhen - er traf nach einem kurz abgespielten Ried-Freistoß aber nur die Stange. Das rächte sich: In Unterzahl kam Ardagger, das nun besser im Spiel war, durch Weinstabl zum Ausgleich (81.).

Doppeltorschütze Adam Woth - er traf in der 49. Minute zum 1:0 und in der 91. Minute zum 2:1. Foto: Rodach

In den Schlussminuten spielte Oberwart wieder besser - und belohnte sich auch. Wieder war es Woth, der nach einem Gestocher im Strafraum zum umjubelten 2:1 traf. Die Gäste konnten in der restlichen Nachspielzeit nicht mehr gefährlich werden - Oberwarts zweiter Heimsieg war damit fix. Die Guger-Truppe hält somit nun bei 13 Punkten auf Rang zehn.

Sportkoordinator Peter Lehner war nach dem Heimsieg erleichtert: „Ein richtig wichtiger und so, wie er durch das späte Tor zustande gekommen ist, auch richtig geiler Sieg. Wir waren, finde ich, über 90 Minuten die bessere Mannschaft und haben vom Start weg Chancen kreiert. Durch den Ausgleich, den wir in Überzahl kassiert haben, haben wir es uns ein bisserl schwer gemacht, haben dann aber super Moral bewiesen.“ Für die Spieler, die aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle reingerutscht sind, und für Doppeltorschütze Woth hatte er Lob parat: „Ich finde, alle haben ihre Sache richtig gut gemacht.“

In der kommenden Woche geht es für die Oberwarter zum Auswärtsspiel nach Traiskirchen (Freitag, 19.30).

Statistik

SV Klöcher Bau Oberwart - SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf 2:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (49.) Woth, 1:1 (81.) Weinstabl, 2:1 (91.) Woth.

Gelb-Rote Karte: Kaltenbrunner (67., Foul).

Gelbe Karten: Sperl (44., Kritik), Doleschal (65., Foul); Aigner (28., Foul), Kaltenbrunner (48., Foul), Kiehberger (50., Foul), Kandutsch (63., Foul), Killinger (63., Foul), Zuza (85., Foul), Herbst (91., Kritik).

SR: Hadzimuratovic.- Informstadion, 500.

Oberwart: Marton Horvath; Zapfel, Huber, Woth, Farkas; Sperl, Wessely, Adam Horvath (76. Radostits); Doleschal (82. Soljankic), Burai, Ried.

Ardagger/Viehdorf: Herbst; Reickersdorfer, Aigner, Kaltenbrunner, Thomas Grubhofer; Spreitzer (58. Martin Grubhofer), Killinger (46. Weinstabl), Kandutsch; Kiehberger (58. Zuza), Unterbuchschachner, Köstler.