Das erste Drittel wird von Neusiedl noch anvisiert

FC MARCHFELD - SC NEUSIEDL AM SEE, FREITAG, 19.30 UHR.

„Ein Spiel auf Augenhöhe“, so erwartet Stefan Rapp das Duell beim Tabellenfünften im Marchfeld. Neusiedl reist als Neunter zur Mannschaft von Trainer Thomas Flögel und könnte dort mit einem Sieg die Chance auf einen Platz unter den Top-Sechs waren.

Für den NSC-Coach hat die Platzierung in diesem Jahr aber weniger Priorität als: „Die Entwicklung der Mannschaft, die für mich jetzt im Vordergrund steht.“ Dennoch fährt der NSC nach Mannsdorf, um dort auch Zählbares mitzunehmen, was diese Saison in der Fremde ja durchaus gut gelang. Fünf Siege aus neun Gastspielen sind keine schlechte Ausbeute.

Personell wird Neusiedl nicht ganz aus dem Vollen schöpfen können. Zu den Langzeitausfällen Sebastian Toth und Sebastian Pojer gesellt sich im Marchfeld auch Andre-Eric Tatzer, der zuletzt seine fünfte Gelbe Karte erhielt. Zudem laboriert der Außenbahnspieler auch an einer Oberschenkel-Verletzung, wäre also ohnehin nicht wirklich fit gewesen.

Dafür ist Routinier Daniel Toth wieder retour von seiner Sperre, die einen Einsatz gegen Wiener Neustadt verhinderte. Mittelfeldspieler Marko Zlatkovic steigt heute, Donnerstag, wieder ins Training ein. Für die Startelf ist er logischerweise noch kein Thema, möglicherweise aber als Joker für einen Kurzeinsatz.