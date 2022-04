Der Kapitän brachte den NSC auswärts auf Kurs

Werbung

FC MARCHFELD - NEUSIEDL 0:1.

Die Voraussetzungen vor dem Duell mit den Niederösterreichern waren nicht optimal. Im letzten Moment des Abschlusstrainings verletzte sich Stürmer Elvedin Buljubasic (Meniskuseinriss) – und weil Sebastian Toth auch noch nicht ganz fit ist, startete der NSC ohne echten Stürmer. Youngster Raul Bucur, der in Zukunft eine tragende Offensivrolle beim Seestadt-Klub spielen soll, bekam erneut den Joker-Auftrag und nahm zunächst auf der Bank Platz.

Das tat der Neusiedler Spielfreude und der Organisation im Aufbau aber keinen Abbruch: „Wir haben schon richtig ökonomisch Fußball gespielt. Das war sehr nahe an dem, wie ich es mir als Trainer wünsche“, so Stefan Rapp, der konkretisiert: „Wir haben diesmal viele spielerische Akzente im Ballbesitz gehabt, sind aber dennoch hinten sehr stabil gestanden und haben fast bis zum Schluss kaum Zwingendes vom Gegner zugelassen. Und es ist es uns gelungen, in Phasen, wo es notwendig war, auch einmal das Tempo rauszunehmen.“

Ganz nebenbei hat Burgenlands Nummer eins ja doch noch einen „Goalgetter“ in seinen Reihen. Zwar ist Kapitän Patrick Kienzl kein gelernter Stürmer, aber die NSC-Legende (und so darf man den 32-Jährigen auch jetzt schon als Aktiver bezeichnen) weiß in dieser Saison einfach, wo das gegnerische Tor steht.

In Minute 59 war Kienzl zur Stelle – wieder einmal per Kopf, nach einem Eckball und besorgte mit Saisontreffer Nummer elf so das entscheidende Tor. Es war der sechste Auswärtssieg 2021/22 für die Grün-Weißen, die im Finish noch bei zwei Marchfeld-Aktionen das Glück des Tüchtigen hatten. „Deswegen habe ich ja auch davon gesprochen, dass unser Auftritt von Beginn bis Minute 89 wirklich stark war“, so Rapp abschließend.