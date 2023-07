Der NSC hat einen neuen Kapitän

Das Verantwortung ist groß, das Erbe eigentlich noch größer. Die Rede ist von der Rolle des Kapitäns, in die im Neusiedler Fall nun Max Wodicka schlüpft und gleichzeitig die Kapitänsbinde von Patrick Kienzl übernimmt.

„Für mich ist eine Riesenehre, dass ich jetzt die Schleife bekomme“, so der Neo-Captain und ergänzt: „Das motiviert unheimlich mit Vollgas in die neue Saison zu starten. Über Fußstapfen braucht man nicht reden, Kienzi hat unfassbar viel für den Verein geleistet, uns enorm viel Freude bereitet. Da braucht es keine großen Worte, er ist nicht zu ersetzen.“ Die Verantwortung ist Wodi klar: „Ich bin damit aber nicht alleine. Der Mannschaftsrat besteht aus fünf Spielern, die auch gemeinsam Entscheidungen treffen. Die Mannschaft ist aber ohnehin charakterlich top. Für mich ist der Zusammenhalt ganz wichtig. Ich will, dass sich jeder für jeden reinhaut. Wenn ich an meine Vorgänger, wie eben Kienzi, Josch Seywerth oder Max Dombi denke, die haben immer alles gegeben für die Mannschaft. Das möchte ich genau so tun. Egal wie der Gegner heißt.“

Konkrete Ziele für das Spieljahr 2023/24 will man sich in den kommenden Tagen stecken. „Der Kader ist in der Breite nicht mehr so groß wie zuletzt“, so der 29-Jährige, der aber schon nach oben schielt: „Wenn wir eine großteils verletzungsfreie Saison haben, dann glaube ich schon, dass wir uns in der oberen Tabellenhälfte festsetzen können.“