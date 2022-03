Der NSC peilt wieder einen Heimsieg an

Werbung

Nicht einmal 60 Sekunden dauerte das Spiel gegen Mauerwerk und Neusiedl jubelte bereits über die Führung. Elvedin Buljubasic leitete mit einem herrlichen Heber aus großer Distanz den eindrucksvollen NSC-Heimsieg ein. „Wir haben uns viel vorgenommen und das großteils auch richtig gut umgesetzt“, freute sich NSC-Trainer Stefan Rapp. Marko Zlatkovic legte noch vor der Pause nach und Kapitän Patrick Kienzl sowie Abwehrrecke Mario Töpel machten nach dem Seitenwechsel den 4:0-Sieg perfekt, es war gleichzeitig erst der zweite Erfolg daheim in dieser Saison. „Daran wollen wir uns natürlich gewöhnen, müssen aber weiterhin genau so fokussiert bleiben und jene Dinge, die wir nicht so gut gemacht haben, verbessern.“ Luft nach oben ortet der Neusiedler Coach „noch genug“. Beispielsweise bei einfachen Ballverlusten: „Da müssen wir konzentrierter bleiben. Das kostet enorm viel Energie, wenn wir so viel Aufwand betreiben. Manchmal muss man auch ein wenig das Tempo aus dem Spiel nehmen“, so Rapp. „Hätte Mauerwerk das 2:1 gemacht vor der Pause, dann wäre das noch richtig eng geworden.“

So weit soll es am morgigen Freitag (19 Uhr) gar nicht kommen, wenn Neusiedl den dritten Heimsieg in dieser Saison anvisiert. Der Gegner: die Admira Juniors. „Schwer einzuschätzen, wie es bei den Amateur-Teams eben so ist“, weiß der NSC-Coach, der aber auch klarstellt: „Das ist sicher nicht unsere primäre Aufgabe, den Gegner bis ins Detail zu analysieren. Wir müssen uns auf uns konzentrieren, unser Spiel durchziehen. Das macht schon den Großteil unserer Arbeit aus.“ Zusatz: „Wir werden schon einen Matchplan haben, der den Gegner berücksichtigt. Aber mindestens zu 80 Prozent fokussieren wir uns auf das eigene Spiel.“ Personell könnte den Coach ein Ausfall besonders schmerzen: Kapitän Patrick Kienzl ging gegen Mauerwerk in Minute 82 vorzeitig vom Platz – muskuläre Probleme. Aus dem selben Grund steht nicht nur bei Kienzl, sondern auch bei Sebastian Toth, der gegen Mauerwerk gesperrt fehlte, ein Fragezeichen. Ansonsten sollte der NSC gegen die Südstädter vollzählig sein.