Derby! Heißer Ostliga-Auftakt in der Seestadt

Werbung

Neusied - Draßburg, Freitag, 19 Uhr.

Beide Teams absolvierten zuletzt gelungene Ostliga-Generalproben in Runde eins des RLO Liga-Cups. Neusiedl drehte nach 0:1-Rückstand in Wiener Neustadt nach dem Seitenwechsel noch das Spiel, siegte mit 2:1. Der ASV Draßburg überzeugte mit einem 5:2-Sieg gegen den Wiener Sport-Club.

Trotzdem bremst Trainer Michael Porics die Euphorie: „Das Spiel war richtig gut. Da war viel Positives dabei, vor allem die jungen Spieler und die Entschlossenheit vor dem Tor. Wir dürfen uns darauf aber nicht ausruhen. Jetzt geht es um Punkte, jetzt beginnt der Regionalliga-Alltag erst.“

Und da trifft Draßburg auf Burgenlands Nummer eins, den SC Neusiedl. So wie in der vergangenen Saison startet für die beiden Burgenländer die Saison mit einem Derby. Und damals war es ein spannendes Spiel, verwandelte Neusiedl ein 0:1 zunächst in ein 2:1, ehe Draßburg kurz vor Ende der 2:2-Ausgleich gelang. Im Frühjahr gab es dann einen 1:0-Auswärtssieg der Draßburger in Neusiedl.

„Draßburg schwer einschätzbar“

„Das war unser schwächstes Spiel in der Rückrunde“, erinnerte sich NSC-Trainer Stefan Rapp, der sich aber nicht nur deshalb revanchieren will: „Ganz klar, wir wollen positiv reinstarten und uns gleich zu Beginn eine gute Ausgangsposition für die Meisterschaft verschaffen.“

Die Aufgabe stuft Rapp als „schwer einschätzbar ein. Weil Draßburg viele neue Spieler hat und jetzt gegen den Sport-Club 5:2 gewonnen hat. Ich freue mich auf das Spiel, auch wenn es keine einfache Angelegenheit wird.“ Vor allem weil die Neusiedler mit großer Wahrscheinlichkeit auf Innenverteidiger Mario Töpel verzichten müssen und hinter dem Einsatz von Routinier Daniel Toth ein Fragezeichen steht.

Bei Draßburg gibt es „gar nicht viel Grund an der Startelf vom Sport-Club-Spiel zu ändern“, so ASV-Trainer Michael Porics, der aber anmerkt: „Optionen gibt es einige für die erste Elf.“ Keine Option ist Tobias Polz, der Innenverteidiger muss mit einem Sehnenriss pausieren. Noch bitterer erwischte es möglicherweise Benjamin Redzic, der im BFV Cup-Spiel gegen Oberpullendorf mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausschied. Es wäre sein bereits dritter Kreuzbandriss.