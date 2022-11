Derbysieg! Draßburg überwintert als bestes rot-goldenes Team

Werbung

DRASSBURG - NEUSIEDL 3:0. 20 Minuten lang standen die Zeichen in Draßburg nicht wirklich auf Revanche für das bittere 0:6 in der Auftaktrunde beim Neusiedler SC. Weil die Seestädter es aber verabsäumten, aus der anfänglichen Dominanz Kapital zu schlagen, bewahrheitete sich einmal mehr der Klassiker: Wer die Tore nicht macht, … und dann halfen die Seestädter auch noch gehörig mit. Nach einem unglücklichen Querpass schnappte sich Draßburgs Florian Krutzler den Ball und war nur noch per Foul von Mario Töpel zu stoppen – Freistoß für die Hausherren.

Tomislav Ivanovic schnappte sich den Ball und zirkelte diesen flach ins Eck. Neusiedls Mauer stand schlecht und auch Goalie Harald Otto konnte den präzisen, aber gar nicht so wuchtigen, Ball nicht bändigen. Nur wenige Augenblicke später missglückte Otto ein Pass völlig und landete direkt vor den Füßen von Krutzler, der den Ball nur noch über die Linie befördern musste – 2:0 nach 23 Minuten für Draßburg und das kam aufgrund der Anfangsphase unerwartet. Der komfortable Vorsprung der Gastgeber hielt dann auch bis zur Pause.

Neusiedls Offensivmann Konstantin Breuer hatte den Anschlusstreffer am Fuß, schoss aber in aussichtsreicher Position weit drüber. „Es ist verhext. Wenn Kienzl nicht trifft, dann wird es aktuell eng bei uns“, ärgerte sich Neusiedls Sportlicher Leiter Günter Gabriel über die Offensive genau so wie über die Defensive: „Wir haben uns die beiden Tore selber gemacht, Draßburg hatte davor nicht annähernd eine Chance.“ Dafür gingen die Heimischen dann aber mit ihren Möglichkeiten konsequenter um und sorgten nach dem Seitenwechsel rasch für die Entscheidung. Nach 50 Minuten köpfelte Petar Melezovic zum 3:0-Endstand ein.

„Wir waren aggressiv gegen den Ball, haben uns mit Fortdauer des Spiels gut reingekämpft und das war dann am Ende das Rezept für unseren Sieg“, so der Draßburger Cheftrainer Michael Porics.

SIEGENDORF - BRUCK 1:0. Leo Tompte sorgte nach sechs Minuten für Siegendorfer Erleichterung, traf rasch zum wichtigen Führungstor, das letztendlich auch der entscheidende Treffer sein sollte. „Ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, hätte Bruck das erste Tor erzielt“, atmete Siegendorf-Trainer Marek Kausich durch.

Die Verunsicherung beim seit knapp zwei Monaten sieglosen Aufsteiger war nämlich unübersehbar, allerdings genauso wie das Bemühen. Aufwand betrieb Siegendorf genug, war über weite Strecken des Spiels tonangebend. „Nur haben wir darauf vergessen, den Sack früher zuzumachen“, betonte der gesperrte „Chef“ Kausich, der das Spiel von der Tribüne aus sah. Seine Mannschaft ließ gute Chancen aus und hätte dann beinahe den Ausgleich hinnehmen müssen, konnte bei der besten Brucker Szene gerade noch vor der Linie klären. Und dann kam die Schlussphase: Siegendorf hatte noch immer nicht das erlösende zweite Tor erzielt und musste dann zwangsläufig noch um den verdienten Lohn der Arbeit zittern. Bruck blies zur Schlussoffensive, hatte in den letzten zehn Minuten einige Standards, aber richtig zwingend wurden die Niederösterreicher nicht mehr, es blieb beim knappen ASV-Heimsieg. Entsprechend erleichtert konnte der Coach resümieren: „Immens wichtig, weil wir jetzt nach oben hin wieder dran sind und mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause gehen.“