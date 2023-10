Die nächste knappe Niederlage für Oberwart

Marchfeld Donauauen - Oberwart 2:1. Am Freitagabend gastierte der SV Oberwart beim FC Marchfeld im Aulandstadion in Mannsdorf. Trainer Klaus Guger musste seine Startelf im Vergleich zum 1:2 gegen die Wiener Viktoria in der Vorwoche gleich an drei Positionen verändern.

Neben Dominik Sperl, der sich gegen den Klub von Toni Polster an der Schulter verletzte, fehlten aus dem Anfangsaufgebot der Vorwoche auch Bernd Kager und Simon Radostits. Für die drei Stammkräfte rückten Dominik Doleschal sowie die Youngsters Adam Horvath und Johannes Polster in die erste Elf. Für U18-Teamspieler Polster war es gar das Debüt im SVO-Trikot.

Nach guter Anfangsphase musste die neu formierte SVO-Elf in Minute 20 den ersten Rückschlag hinnehmen. Nach einer Bajrami-Freistoßflanke köpfelte Markus Nowotny zum 1:0 für die Friesenbichler-Elf ein. Oberwart war auch nach dem Gegentreffer gut im Spiel, sieben Minuten vor der Pause gab es allerdings den nächsten Nackenschlag.

Strittige Elfmeter-Entscheidungen

Schiedsrichter Celebi entschied nach einem Zweikampf zwischen Ex-Siegendorfer Eleonai Tompte und Michael Huber auf Elfmeter für die Marchfelder. Nicolas Meister verwandelte diesen souverän zum 2:0. Bitter: Unmittelbar zuvor hätten die Oberwarter nach einem Handspiel im Strafraum der Heimischen selbst einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen, die Pfeife blieb aber stumm.

Somit ging es mit einem 2:0 in die Kabinen. Nach Wiederanpfiff sah erst alles nach einem souveränen Sieg der Niederösterreicher aus, Lukas Ried brachte die Oberwarter nach 59 Minuten aber zurück ins Spiel, als er eine Doleschal-Flanke zum Anschlusstreffer verwertete.

Nach diesem hatten die Oberwarter durchaus Ausgleichsmöglichkeiten, nicht zuletzt in der Nachspielzeit, als die Guger-Mannen nach einem Standard zweimal am 2:2 schnupperten. Mehr als der Anschlusstreffer war schließlich aber nicht mehr drin. Und so setzte es die nächste knappe Niederlage.

„Wir tun uns schwer zu punkten“

Sportkoordinator Peter Lehner spricht von einer aktuell sehr schwierigen Situation, in der sich die Mannschaft befindet: „Wir tun uns derzeit extrem schwer zu punkten. Gleichzeitig kann man aber niemandem einen Vorwurf machen, denn wir spielten mit dem allerletzten Aufgebot und waren wieder nicht die schlechtere Mannschaft. Man tut, man arbeitet, aber wird nicht belohnt.“ Vor dem letzten Heimspiel am Nationalfeiertag gegen Leobendorf (17) hofft Lehner, dass „sich die Dinge drehen.“

Bitter waren auch im Marchfeld wieder die Schiedsrichter-Entscheidungen. Lehner: „In der ersten Minute laufen wir alleine auf ihr Tor zu und werden, weil vermeintlich ein Foulspiel begangen wurde, zurückgepfiffen. Und vor ihrem Elfmeter zum 2:0 hätte es Elfmeter für uns geben müssen.“

Lob hatte Lehner für den 17-jährigen Startelfdebütanten Johannes Polster parat: „Er hat seine Sache in der Innenverteidigung neben Michael Huber super gemacht und wir sind froh, ihn in unseren Reihen zu haben.“

Statistik

FC Marchfeld Donauauen - SV Oberwart 2:1 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (20.) Nowotny, 2:0 (38., Elfmeter) Meister, 2:1 (59.) Ried.

Gelbe Karten: Meister (42., Foul), Sudar (76., Kritik), Aussenegg (86., Foul), Buchta (90., Unsportlichkeit); Adam Horvath (65., Foul), Huber (71., Unsportlichkeit).

SR: Celebi.- Aulandstadion, 220.

Marchfeld: Zocher; Heiden, Nowotny, Kohut, Oroshi (74. Harrer), Buchta, Sudar (82. Kurz), Bajrami, Aussenegg, Meister, Tompte (82. Sen).

Oberwart: Marton Horvath; Farkas, Polster, Huber, Adam Horvath; Doleschal, Soljankic, Woth, Ried; Wessely, Burai.