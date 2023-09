Doppelrunde für den SC Neusiedl

Nach dem spielfreien Wochenende ist vor der Doppelrunde. Nach der Spielverschiebung der Partie bei den Young Violets (Anm.: die Veilchen mussten drei Spieler für die Länderspiele abstellen und durften deshalb verschieben), durften die Neusiedler Kicker ein spielfreies Wochenende genießen. „Das haben wir auch gebraucht, wir sind kadermäßig ordentlich ramponiert“, erklärte NSC-Coach Stefan Rapp. Marcel Toth stieg vergangenen Donnerstag wieder ins Training ein. Sebastian Toth kickte auch wieder bei den Juniors eine Halbzeit lang. Elias Tarzi laboriert noch an muskulären Problemen. Raul Bucur hat einen Meniskuseinriss und ist für die nächsten Wochen fraglich. Mario Töpel musste wegen Corona auch die letzte Woche pausieren.

Nun geht es am Freitag (20 Uhr) in Neusiedl gegen die Spielgemeinschaft Ardagger/Viehdorf. „Sie spielen ein klassisches 4-4-2, sind in den Zweikämpfen aggressiv und schalten schnell um. Wir müssen unser Spiel durchziehen – mit Tempo und spielerischer Linie. Wir müssen aber auf ihre Konter aufpassen, da müssen wir dagegenhalten“, so Rapp. Am Dienstag geht es dann zum Nachtragsspiel zu den Young Violets (19 Uhr). „Das ist eine typische Akademie-Mannschaft, sehr gut ausgebildet. Einziges Fragezeichen ist noch der Kader. Viel Platz zum Rotieren haben wir nicht. Die nächsten Tage werden intensiv werden“, meinte der NSC-Coach.