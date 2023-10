Draßburg belohnt sich gegen die Young Violets mit einem Punkt

Draßburg - Young Violets 2:2. Einsergoalie Christopher Stadler gesperrt, Backup Bernd Aineter verletzt - daneben musste Defensivmann Marko Markovic (gesperrt) genauso passen wie die unter der Woche erkrankten Timotej Toth und Florian Krutzler. Trainer Michael Porics krempelte sein Team also gehörig um. Dementsprechend fehlte vor dem Seitenwechsel die Ordnung im Draßburger Spiel. Die Gäste aus Wien waren das spielbestimmende Team, hatten mit dem Eisenstädter Philipp Hosiner auch einen Knipser in ihren Reihen, der seine Visitenkarte mehrmals abgab. Zuerst traf Hosiner noch die Latte (11.) - kurz später zappelte der Ball im Netz, als sich der Offensivmann der Veilchen durchsetzte. Der Treffer nach einer Viertelstunde bedeutete auch den Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren besser in die Partie. Tizian Marth eroberte den Ball und schloss nach 50 Minuten eiskalt ab - 1:1. Die Freude über den Ausgleich währte nur kurz, weil Draßburg vier Minuten später die Abstimmung in der Defensive fehlte, Sanel Saljic kam freistehend zum Ball und brachte die Austrianer abermals in Führung. Die Heimischen steckten nicht auf, warfen in der Schlussphase alles in die Waagschale und wurden dafür belohnt. Marko Nikolic wurde von Stephan Schimandl bedient und knallte den Ball ins kurze Ecke - zum 2:2-Endstand fünf Minuten vor dem Schlusspfiff. „Die Mannschaft hat alles gegeben, sich den Punkt mit viel Leidenschaft und Moral erkämpft“, bilanzierte Draßburgs Trainer Michael Porics.

Statistik

ASV Draßburg - Young Violets 2:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (15.) Hosiner, 1:1 (51.) Marth, 1:2 (55.) Saljic, 2:2 (85.) Nikolic. Gelbe Karten: Lemut (45., Unsportlichkeit), Grubesic (58., Unsportlichkeit), Marth (70., Foul) Nikolic (88., Unsportlichkeit); Saljic (87., Unsportlichkeit). SR: Marchsteiner.- Draßburg, 330.

Draßburg: Haller; Schuster, Pester, Antalek, Straube; Pointner (81. Muratcehajic), Lemut (86. Derdak); Grubesic (81. Sabados), Marth (81. Meier), Nikolic; Schimandl.

Young Violets: Überbacher; Ilic, Wojnar, Markovic (85. Stöckl); Abdi (76. Jankovic), Saljic, Scharner (85. Izderic), Ewemade, Österreicher (76. Roider); Sutterlüty (76. Bajraktarevic), Hosiner.