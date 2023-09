Draßburg bleibt nach Derbypleite im Keller

Neusiedl - Draßburg 2:0. Beide Mannschaften begannen etwas verhalten, wobei die Gäste besser aus den Startlöchern gekommen sind. Nach einem Freistoß für Neusiedl fingen sich die Seestädter einen Konter über Stephan Schimandl und Marko Markovic ein. Nur Goalie Mathias Gindl war es zu verdanken, dass Draßburg nicht in Führung ging. Die Gäste waren bemühter und hatten zwei gute Chancen. Tobias Meier scheiterte mit einem Drehschuss an der Latte. „Es war nicht einfach für uns. Nach zwei Niederlagen war der Druck im Derby groß, zum Glück konnten wir endlich wieder voll anschreiben“, freute sich Neusiedl-Coach Stefan Rapp. Nach dem Seitenwechsel kamen die Heimischen besser aus der Kabine und hatten durch einen Kopfball von Patrick Kienzl die erste Chance. Mit einem Doppelschlag machten die Seestädter dann alles klar. Zunächst brachte Kienzl per Flachschuss ins lange Eck seine Farbe in Führung (64.). Kurz danach rettete wieder Gindl im Eins-gegen-Eins. Matus Paukner traf nach Kienzl-Flank volley sehenswert zum 2:0 (70.). Draßburg gab nicht auf und hatte durch Meier wieder einen Lattenschuss. Zudem scheiterte Marko Nikolic alleine an Keeper Gindl. „Wir sind eigentlich gut gestartet und haben alles so umgesetzt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir haben Neusiedl nicht in die Partie kommen lassen. Nach dem Seitenwechsel haben wir ein unnötiges Tor kassiert. Die Mannschaft tut mir leid, sie hat viel investiert, hat sich aber nicht belohnen können“, ärgerte sich Draßburg-Betreuer Michael Porics.

SC Neusiedl am See 1919 - ASV Draßburg 2:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (64.) Kienzl, 2:0 (70.) Paukner. Gelbe Karten: Bockay (40, Foul), Daniel Toth (61., Foul); Meier (14., Foul), Poitner(53., Foul), Lemut (91., UNsportlichkeit). SR: Lenz.- Neusiedl am See, 500. Neusiedl: Gindl; Assim, Töpel, Bockay, Gatti; Daniel Toth; Wodicka, Kirschner (88. Streimelweger); Bucur (86. Vlna), Paukner, Kienzl. Draßburg: Stadler; Antalek, Pester, Toth (79. Grubesic); Markovic, Pointner (75. Muratcehajic), Krutzler, Lemut, Meier; Schimandl, Nikolic.