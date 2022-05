Draßburg Coach: „Leidenschaft muss am Spielfeld wieder sichtbar sein“

Werbung

Draßburg gastiert am Samstag bei Toni Polsters Wiener Viktoria – und könnte zu diesem Zeitpunkt bereits Tabellenschlusslicht sein. Wiener Neustadt spielt schon am Vortag beim FC Marchfeld, ein Punkt würde reichen, um mit Draßburg gleichzuziehen. Und weil der Letzte im direkten Duell besser abschnitt, würden die Niederösterreicher eben am ASV vorbeiziehen.

In Draßburg betont man weiterhin das Ziel „nicht Letzter“ zu werden. Daher wird man noch den einen oder anderen Punkt aus den verbleibenden vier Runden brauchen. Am besten gleich bei der Viktoria. Wie das funktionieren soll? „Voraussetzung ist Leidenschaft und Kampfgeist“, so Coach Thomas Mandl, der davon zuletzt beim Sport-Club-Spiel überzeugt wurde: „Ich hoffe, dass die Mannschaft, was Einsatz und Wille betrifft, wieder so auftritt.“

„Wir können fast aus dem Vollen schöpfen“

Personell wird Mandl wohl so etwas wie die Qual der Wahl haben: „Es sind fast alle Spieler wieder fit. Deshalb hat jeder die Chance, mit guten Trainingsleistungen, sich für die Startelf zu empfehlen.“ Neben Nico Kraus, der passen muss, fehlen die beiden Langzeitverletzten Marko Markovic und Niklas Alozie. Das Hinspiel gegen die Viktoria ist den Draßburgern übrigens nicht sonderlich gut in Erinnerung, da musste man eine späte 0:2-Niederlage einstecken. So gesehen wäre eine Revanche angebracht.