Draßburg-Coach: Pole Position steht

„Wir haben uns nach der Trennung von Franz Lederer sofort in intensive Gespräche begeben“, berichtet ASV Draßburg-Präsident Christian Illedits. Dabei gab einige mögliche Traineraspiranten – jetzt haben sich die Verantwortlichen des Regionalliga Ost-Klubs so gut wie entschieden. Die Wahl fällt wohl auf Dalibor Kovacevic, der zuletzt beim USC Rohrbach in der Niederösterreichischen Landesliga das Traineramt innehatte. Illedits über seinen möglichen neuen Coach: „Wir haben uns von internen und externen Leuten beraten lassen, die haben Kovacevic fachlich und menschlich sehr viel Kompetenz attestiert. Er hat sich auch für die UEFA Pro-Lizenz beworben. Dann haben wir uns natürlich auch in mehreren Gesprächen mit Dalibor selbst ein Bild gemacht und sind im Grunde von einer Zusammenarbeit überzeugt.“ Noch fehlen allerletzte Details für den endgültigen Deal, der in dieser Woche fixiert werden könnte. Für Kovacevic wäre es seine erste Station in der dritten Liga Österreichs antreten.

Ziele: Klassenerhalt und nachhaltiger Aufbau

Klar ist für den Draßburger Vereinsboss: „Das Ziel ist der Klassenerhalt und der nachhaltige Aufbau einer Mannschaft.“ Speziell junge Spieler sollen forciert werden: „Und da hat Kovacevic bei seinen Klubs bewiesen, dass er mit dieser Aufgabe umgehen kann“, weiß Illedits. Der weitere Schwerpunkt bei Draßburg für die kommenden Wochen lautet nun: Punktuelles Adaptieren des ASV-Kaders. Und dann geht es freilich im neuen Jahr mit der intensiven Frühjahrs-Vorbereitung los – höchstwahrscheinlich mit Kovacevic als Cheftrainer.