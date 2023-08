Draßburg empfängt einen angezählten Gegner

Draßburg – Rapid II; Freitag, 19.30 Uhr. Vor der Saison waren sich viele Trainer der Regionalliga Ost einig: Rapid II zählt zu den Titelkandidaten, war in einer Umfrage sogar Meisteraspirant Nummer eins. Die Ausbeute nach zwei Runden? Der Absteiger aus der 2. Liga ist das einzige Team der Liga, das noch ohne Punkt ist – und genau das macht die Sache zusätzlich gefährlich, weiß der Sportliche Leiter des ASV, Elmir Hrustanbegovic: „Rapid hat eine junge Mannschaft mit viel Qualität. Und nach dem Auftakt mit zwei Niederlagen sind sie sicher extrem hungrig, wir müssen da gehörig aufpassen.“ Anschreiben ist natürlich das Draßburger Ziel, um den guten Saisonstart mit den drei Siegen im ÖFB-Cup, in der Liga und im BFV-Cup nicht verpuffen zu lassen. Zuletzt gab es in Leobendorf eine 1:3-Niederlage. „Zu Beginn beider Halbzeiten haben wir ganz gut gespielt, aber wir waren vorne zu wenig konkret. Da müssen wir wieder zwingender werden“, so Hrustanbegovic.

Ob der junge Bernd Aineter (18), der in Leobendorf fehlerfrei spielte, wieder im Tor steht ist offen. Einsergoalie Christopher Stadler, der beim SVL fehlte, steht den Draßburgern wieder zur Verfügung.