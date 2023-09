Draßburg hat den Leader zu Gast

Draßburg – Krems; Freitag, 19 Uhr. Sieben Punkte holte Draßburg in dieser Saison – alle daheim. In vier Spielen gab es nur eine Niederlage und zwar gegen Rapid II. Der kommende Gegner ist eine ganz harte Nuss, Leader Krems. „Die haben einen sehr guten und erfahrenen Kader“, weiß Trainer Michael Porics und fügt an: „Wir müssen von der ersten Minute an bereit sein, fokussiert sein und so auftreten wie in den bisherigen Heimspielen.“

Der Tabellenführer aus der Wachau kommt motiviert und mit Fanbus ins Burgenland, personell aber nicht vollzählig. Benedikt Martic sitzt eine Sperre ab. Ob der zuletzt mit Wadenproblemen nur auf der Bank sitzende Jannick Schibany in die Startelf rotiert, ist nicht gewiss. Zudem fällt Marcel Pemmer verletzungsbedingt aus.