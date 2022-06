Draßburg hat noch einmal offensiv nachgelegt

Werbung

Beim Trainingsstart am vergangenen Montag gab es in Draßburg bereits das eine oder andere neue Gesicht zu sehen. Das Neo-Trainerduo Michael Porics und Denis Kulovits darf sich dabei vor allem offensiv auf neue Kräfte freuen. Offensivmann Tomislav Ivanovic wechselte überraschend von Burgenlandliga-Meister Siegendorf zu Draßburg.

Mit Benjamin Redzic war ebenso ein neuer Kreativspieler bereits am Trainingsplatz. Noch warten heißt es auf den neuen Stürmer, der erst im Laufe der Woche ins Training einsteigt, aber im Burgenland kein Unbekannter ist.

Stürmer Marko Nikolic kickte bereits für Tobaj, Neuberg und Eltendorf, war zuletzt in Kroatiens dritter Liga bei NK Krizevci im Einsatz. „Damit ist das Programm aber noch nicht abgeschlossen, es kann sich noch etwas bei uns tun“, meint Präsident Christian Illedits. Da soll es sich in erster Linie um einen Innenverteidiger handeln. Den ersten Probegalopp gibt es am 1. Juli, da gastiert Ritzing in Draßburg.