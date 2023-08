Draßburg: Hohe Hürde in Hernals, ASV reist dezimiert an

Zwei Dämpfer in Folge. Draßburgs gelungener Saisonstart verblasste in der vergangenen Woche, nach den Niederlagen in Leobendorf und gegen Rapid II. Dementsprechend steht man am Freitagabend (19.30 Uhr) in Wien, beim Traditionsverein Wiener Sport-Club, auch schon ein wenig unter Druck. Hinzu kommt die personelle Situation. Ausgerechnet die beiden bundesligaerfahrenen Spieler Philipp Erhardt und Stephan Schimandl verletzten sich im letzten Spiel.

„Schimandl hat Leistenprobleme, da könnte es sich aber für das Spiel in Wien ausgehen. Bei Erhardt muss man abwarten, gegen den Sport-Club wird er definitiv fehlen“, so Trainer Michael Porics, der die Leichtigkeit im Spiel nach vorne wieder einimpfen will: „Wir waren zuletzt nicht ganz durchschlagskräftig. Da müssen wir wieder in die Form der ersten Spiele reinfinden.“

Apropos in Form. Der Wiener Sport-Club ist, wie es der Eisenstädter Trainer der Hernalser, Robert Weinstabl, betont, „gut in die Saison gestartet“. Fünf Punkte, also ein Sieg und zwei Remis, stehen am Sport-Club-Konto. Man ist eines von vier noch ungeschlagene Teams in der Regionalliga Ost. „Und wir wollen aus einem guten Saisonstart einen sehr guten machen“, stellt Weinstabl klar und betont: „Deshalb müssen wir gegen Draßburg gewinnen.“

Geht man von den letzten drei Spielen der Burgenländer im Hexenkessel Dornbach aus, dann wird es zumindest eine enge Kiste. Beim letzten Aufeinandertreffen gewann der Sport-Club knapp mit 2:1. Den Draßburger Treffer erzielte beim Duell im Mai damals Tizian Marth. Die beiden anderen Spiele zwischen dem Wiener Sport-Club und Draßburg endeten jeweils torlos.