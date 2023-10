Draßburg holt einen Zähler gegen spielstarke Traiskirchener

Draßburg - Traiskirchen 1:1. Der Gast ging als klarer Favorit in das Spiel mit dem Vorletzten Draßburg, auch wenn die Traiskirchener zuletzt zwei Niederlagen (gegen die Top-Teams Donaufeld und Krems) kassierten. Ein Blick auf die Tabelle spricht auch eine klare Sprache. Traiskirchen liegt immerhin auf Rang fünf, hatte vor dem Spiel 32 Tore erzielt - 12 davon Salko Mujanovic, der im Sommer von Draßburg nach Traiskirchen wechselte.

Die Draßburger Außenseiterrolle war zunächst nicht sichtbar. Im Gegenteil. Der ASV war in der ersten halben Stunde die bessere Mannschaft, spielte mutig und kam auch das eine oder andere Mal zwingend vor das Tor der Niederösterreicher. So auch in Minute elf, als Draßburgs Kapitän Marko Markovic aus der Distanz nur die Stange traf. Nach 38 Minuten machte er es genauer und traf zur gar nicht unverdienten Führung ins lange Eck.

Draßburgs Kapitän Marko Markovic bejubelte seinen Treffer tum 1:0- Foto: Ivansich

Traiskirchen spielte zwar gefällig, mehr als Weitschüsse erzeugten bei den Niederösterreichern aber nicht Gefahr. Ein Standard kurz vor der Pause sorgte dann für den Ausgleich. Ecke Traiskirchen, Draßburgs Zuordnung im eigenen Strafraum war wenig optimal und ausgerechnet Mujanovic erzielte gegen seinen Ex-Klub das Tor.

Der ehemalige Draßburg-Stürmer Salko Mujanovic erzielte das 1:1. Foto: Ivansich

Draßburg stemmte sich gegen druckvolle Traiskirchener

Nach dem Seitenwechsel strahlte Draßburg nicht mehr viel Gefahr aus. In der Schlussphase war Traiskirchen dem Sieg deutlich näher. Die beste Möglichkeit ließ Paul Maierhofer liegen. Der Youngster knallte das Leder an die Latte (80.). Ansonsten haperte es oft am letzten Ball. Entweder kam der Stanglpass nicht an oder Draßburg blockte im letzten Moment den Schuss, so verteidigten die Draßburger am Ende mit viel Leidenschaft das Remis.

Stimme zum Spiel

Traiskirchen-Trainer Hans Kleer: „Wir haben am Anfang brav Fußball gespielt. Man hat aber gemerkt, dass wir in Draßburg und nicht in Krems spielen. Die Bereitschaft in den Zweikämpfen und der unbedingte Wille zum Gewinnen, hat gefehlt. Der Wille war erst nach der Pause da. Das nötige Glück hat aber vor allem in den letzten 20 Minuten, in denen wir sehr gedrückt haben, gefehlt. Wir müssen mit dem einen Punkt genug haben.“

Draßburg-Trainer Michael Porics: „Es war am Ende ein gerechtes Remis. Wir haben in der ersten Halbzeit spielerisch überzeugt, in der zweiten dann kämpferisch. Das war auch notwendig, weil Traiskirchen nach der Pause schon viel Druck gemacht hat.“

Statistik

ASV Draßburg - FCM Traiskirchen 1:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (38.) Markovic, 1:1 (44.) Mujanovic. Gelbe Karten: Antalek (80. Unsportlichkeit), Federer (90. Foul); Schneider (70. Unsportlichkeit). SR: Salih Yldirim.- Draßburg, 250. Draßburg: Stadler; Markovic, Pester, Schuster, Antalek; Grubesic (67. Derdak), Lemut; Krutzler, Nikolic, Marth (90. Pointner); Schimandl (90. Straube). Traiskirchen: Dmitrovic; Helic, Zdichynec, Balli, Leidinger; Schneider; Linhart (63. Maierhofer), Ajanovic; Mujanovic, Pehlivan (71. Patrick Mijatovic), Helleparth.